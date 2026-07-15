La Diputació de Girona impulsa una campanya per reduir el malbaratament alimentari
La iniciativa, amb la col·laboració de la Fundació Espigoladors, inclou cinc sessions formatives en línia, entre setembre i principis d’octubre
Un estudi previ va revelar que la matèria orgànica i el malbaratament alimentari representen el 51% del pes del contenidor de rebuig
La Diputació de Girona ha decidit posar en marxa una campanya de sensibilització per prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentari. La iniciativa, proposada pel Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques Gironines (CILMA), té l'objectiu de compartir estratègies de conscienciació i impulsar accions per donar una segona vida a productes alimentaris que, per excedents de producció, descens de les vendes o qüestions estètiques, han quedat exclosos del circuit comercial.
En aquest sentit, el diputat de Medi Ambient, Josep Maria Bagot, ha assegurat que reduir el malbaratament alimentari «és un repte ambiental i social que ens implica a tots». A més, ha destacat que la voluntat de la Diputació és «donar eines» als ens locals i a la ciutadania per «aprofitar millor els aliments i reduir la generació de residus», amb l'objectiu «d'avançar cap a un model més sostenible i compromès amb l'economia circular».
La campanya, que compta amb l'assistència tècnica de la Fundació Espigoladors, organització sense ànim de lucre que treballa per l’aprofitament alimentari i pel dret a una alimentació saludable i sostenible, arrencarà amb un cicle de cinc sessions formatives en línia que es faran entre els mesos de setembre i octubre. Les sessions, adreçades principalment a tècnics i càrrecs electes d'ajuntaments i consells comarcals de les comarques gironines, però també obertes a entitats i a la ciutadania, tenen com a objectiu reforçar la sensibilització en la prevenció dels residus municipals i capacitar els ens locals perquè puguin dissenyar i implementar accions d'aprofitament alimentari adaptades a la realitat de cada municipi i al marc normatiu vigent. Les formacions es faran de 12.30 a 14 hores els dies 9, 17, 22 i 28 de setembre, i el 7 d'octubre.
La campanya es completarà amb diverses actuacions pràctiques repartides per diferents punts de les comarques gironines entre els mesos de setembre i octubre. Entre aquestes hi haurà espigolades rurals a Sant Pere Pescador, al Baix Empordà i a Blanes, així com tallers educatius en centres escolars de Campdevànol, Ger i Olot. També s'ha previst un taller de cuina d'aprofitament destinat als usuaris del Centre El Puig de Banyoles.
Aquesta iniciativa dona continuïtat a la campanya d'autòpsies de residus impulsada anteriorment per la Diputació de Girona. D'aquell estudi se'n va extreure que la matèria orgànica i el malbaratament alimentari eren les fraccions més abundants del contenidor de rebuig en la majoria de municipis gironins, fins al punt de representar el 51% del pes total analitzat.
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