Entren a robar dos cops a les oficines de Sodeca a Ripoll i s'emporten material informàtic
Els fets van passar el 2 de juny i l'11 de juliol i els Mossos han obert una investigació
L'empresa de fabricació de ventiladors Sodeca ha patit dos robatoris amb poc més d'un mes de diferència a les oficines centrals que tenen a Ripoll. Segons els Mossos d'Esquadra, els robatoris es van produir el passat 2 de juny a les 23 h. i l'11 de juliol a les 4 de la matinada. En tots dos casos els lladres van forçar una entrada. El primer dia es van emportar material informàtic de les oficines i en el segon, no ha transcendit. Els Mossos han obert una investigació per recuperar el material robat i detenir els autors.
Fonts de l'empresa han expressat la seva preocupació i "impotència". En un comunicat, han detallat que els sistemes de geolocalització dels dispositius robats indicaven un punt concret de l'àrea metropolitana de Barcelona, però lamenten que encara no hi ha cap detenció ni informació al respecte. També demanen a les autoritats competents posar més mitjans per evitar aquest tipus de fets delictius i una major capacitat de resposta. "Tot i tenir alarmes que avisen de la intrusió, vídeos del cotxe que utilitzen, geolocalització i avisos de salt de l’alarma als cossos policials, aquests tarden més a arribar a destí que els lladres a endur-se el seu botí", es queixa l'empresa.
Tot i això, asseguren que no posen en dubte la professionalitat dels cossos de seguretat.
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