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La Garrotxa i el Pla de l'Estany s'uneixen per coordinar la transició energètica

Els consells comarcals han signat un acord que permetrà compartir coneixement, recursos i experiència

Els consellers comarcals Oriol Serrà i Germán Mas durant la presentació del conveni.

Els consellers comarcals Oriol Serrà i Germán Mas durant la presentació del conveni. / Consell Comarcal de la Garrotxa

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Redacció

Redacció

Sant Ferriol

Els consells comarcals de la Garrotxa i del Pla de l’Estany han formalitzat un conveni de col·laboració entre les seves oficines de transició energètica. L’acord permetrà compartir coneixement, recursos i experiència per reforçar l’acompanyament als municipis i impulsar projectes conjunts.

Davant dels reptes actuals, asseguren que la resposta passa per "sumar capacitats, compartir coneixement i treballar conjuntament des de la proximitat al territori". En aquest sentit, el conveni consolida una forma de treball basada en la cooperació institucional i en l'intercanvi permanent d'experiència entre els equips tècnics de les dues oficines.

Durant la presentació del conveni, els consellers responsables han coincidit a destacar que "la transició energètica ja no és una opció, sinó una necessitat" i que "cap administració pot afrontar sola un repte d'aquesta dimensió". Per això, han defensat que la nova col·laboració "permetrà construir respostes més útils i adaptades a les necessitats reals del territori".

El conveni es fonamenta en la cooperació entre els equips tècnics de les dues oficines de transició energètica, la coordinació institucional per impulsar projectes conjunts i "la voluntat compartida de continuar oferint un servei públic més eficient, innovador i proper a la ciutadania".

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Un dels elements més visibles d'aquesta col·laboració és la web creada pel Consell Comarcal de la Garrotxa, Consell Energètic. Durant la jornada, el personal tècnic del Pla de l’Estany ha presentat la versió adaptada a la seva comarca, que ja es troba online. Aquesta web permet trobar resposta en un sol lloc a totes les preguntes en matèria d’energia i sostenibilitat que es poden fer els ciutadans presentant-les de manera més intuïtiva i amable.

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