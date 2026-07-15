El Gironès, la Selva i la Garrotxa es troben entre les comarques de Catalunya on la vegetació està més seca
Una nova eina del CREAF permet conèixer la humitat de la vegetació de tot Espanya en temps real i millorar la prevenció d’incendis
El Gironès, la Selva i la Garrotxa es troben entre les comarques de Catalunya on la vegetació està més seca a dia d'avui. Així es pot veure a ForestDrought, una plataforma del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) que actualitza diàriament l’estat hídric dels boscos de la península Ibèrica i les Illes Balears. L’eina mostra, entre altres indicadors, el contingut d’aigua del sòl i la humitat de la vegetació viva.
Si mirem el mapa d’Espanya dels darrers mesos es pot observar com les abundants pluges de l’hivern i la primavera van permetre que els boscos arribessin a principis de juny amb bones reserves d’aigua. Tot i així, les onades de calor de les darreres setmanes estan canviant aquesta situació. A mesura que augmenten les temperatures, les reserves d’aigua del sòl disminueixen i els arbres i arbustos comencen a patir pèrdues d’aigua i a assecar-se.
Fent un cop d’ull a la plataforma es pot observar que aquests darrers dies hi ha una major sequedat a Extremadura, la zona occidental d’Andalusia i Castella-la Manxa. En el cas de Catalunya, les zones més seques es concentren al Vallès Oriental i Occidental, el Maresme i les comarques gironines mencionades.
Quan es detecta una humitat inferior al 100% i fins i tot del 80%, sol ser indicatiu d’estrès per sequera. Segons els experts, si arriba a ser inferior al 80%, cal estar alerta, perquè vol dir que la vegetació està molt seca i pot encendre’s amb més facilitat. En aquests moments les comarques catalanes no es troben en aquesta situació però se situen poc per sobre de la barrera del 100% d'humitat.
La importància de calcular la humitat de la vegetació
Des del CREAF volen que aquesta eina sigui útil per anticipar amb més fiabilitat quan i on la vegetació viva es troba en una situació crítica i pot representar un risc en relació amb els incendis. "La plataforma permet seguir diàriament l’evolució de la sequera forestal durant els darrers 365 dies i la part positiva és que qualsevol persona la pot utilitzar i accedir al mapa” explica el científic de dades Víctor Granda.
Segons diuen els investigadors, la humitat de la vegetació és un indicador que no se sol incloure en els models de predicció d’incendis perquè és difícil calcular-la amb precisió. "Els índexs de sequera actuals es basen en les condicions meteorològiques i prediuen bé les variacions d’humitat de les restes de vegetació morta, però no capten tan bé les variacions d’humitat de la vegetació viva, que també influeix de manera important en el risc de propagació del foc", asseguren. Ara, aquesta nova eina permetrà generar mapes de risc d’incendis més precisos.
Un dels investigadors de l'estudi, Rodrigo Balaguer, explica que davant la manca d’aigua, cada tipus de planta respon de manera diferent: "Hi ha espècies com els arbustos que s’assequen més i d’altres com els arbres que conserven millor la humitat. Aquesta eina té en compte totes les característiques de la vegetació viva, com el tipus de planta o l’espècie, de manera que genera prediccions més afinades”.
“El que està clar és que conèixer l’estat de la humitat de la vegetació, combinat amb la resta d’índexs, ens permetria elaborar mapes de risc d’incendi molt més precisos i proporcionar informació complementària als bombers i a les administracions responsables de la prevenció d’incendis”, coincideixen els investigadors.
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