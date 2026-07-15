Investiguen 66 persones per punxar la llum en 65 comerços gironins
Les inspeccions s’han fet en vuit municipis i han afectat sobretot petits supermercats oberts tota la setmana, establiments tipus 24 hores i negocis de restauració
La Guàrdia Civil ha investigat 66 persones per presumptes delictes de defraudació de fluid elèctric després d’inspeccionar 65 establiments comercials de vuit municipis de les comarques gironines. Segons els càlculs d’Endesa, l’energia sostreta supera els 4.637 MWh, una quantitat equivalent al consum anual aproximat de 1.325 habitatges.
Les actuacions formen part de l’operació GAWAIN, iniciada el setembre del 2025 per detectar irregularitats administratives i delictives en negocis de la demarcació. Les inspeccions s’han dut a terme a Salt, Girona, Blanes, Maçanet de la Selva, Santa Coloma de Farners, Platja d’Aro, Calonge i Sant Antoni i la Bisbal d’Empordà.
La majoria dels locals inspeccionats són petits supermercats que obren tota la setmana, alguns dels quals funcionen com a establiments tipus 24 hores, i negocis de restauració, principalment bars.
Durant les inspeccions, els agents i els tècnics de la companyia elèctrica van detectar connexions irregulars a la xarxa de subministrament i manipulacions de les instal·lacions destinades a evitar que quedés registrat el consum real d’electricitat. Aquestes actuacions han portat la Guàrdia Civil a investigar 66 persones com a presumptes responsables d’un delicte de frau elèctric.
L’operatiu s’ha desenvolupat amb la col·laboració de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i de tècnics d’Endesa. A més de revisar les instal·lacions elèctriques, les inspeccions també tenien l’objectiu de comprovar el compliment de la normativa fiscal, laboral, sanitària, de consum i de Seguretat Social.
Perill d'incendi
La Guàrdia Civil alerta que aquestes connexions il·legals comporten un risc elevat de curtcircuits i incendis. Les manipulacions es fan sovint sense les garanties tècniques necessàries i poden provocar sobrecàrregues a les xarxes generals, amb perill tant per als treballadors i clients dels establiments com per als immobles de l’entorn.
Paral·lelament, els inspectors van aixecar 237 actes per infraccions administratives relacionades amb presumptes incompliments en matèria fiscal, de consum, sanitat, treball i Seguretat Social. Les actes s’han enviat als organismes competents perquè estudiïn els casos i, si escau, obrin els expedients sancionadors corresponents.
L’operació ha permès actuar de manera coordinada sobre negocis en què podien coincidir irregularitats de diferents àmbits. La Guàrdia Civil destaca que aquest tipus de controls també busquen garantir la competència lleial entre els establiments comercials, ja que el frau en el consum elèctric permet reduir artificialment les despeses de funcionament.
El cos policial ha avançat que continuarà fent inspeccions conjuntes amb les administracions i els organismes competents per prevenir el frau econòmic, detectar connexions elèctriques irregulars i garantir la seguretat dels consumidors.
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