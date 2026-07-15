L’Arxiu Municipal de Banyoles organitza les jornades ‘Juliol de 1936’
La proposta inclou conferències, una exposició i altres activitats entorn de l’anticlericalisme i la persecució religiosa a l’inici de la Guerra Civil espanyola
L’Arxiu Municipal de Banyoles organitza les jornades ‘Juliol de 1936’ una nova proposta que, a través de diferents activitats, vol explicar com amb l’inici de la Guerra Civil espanyola va esclatar una persecució religiosa.
Les jornades donaran el tret de sortida el proper 24 de juliol amb la inauguració de l’exposició ‘El martiri de les campanes’ que inclou una actuació de les corals joves nacionals de Catalunya i del País Basc, i s’allargaran fins el diumenge 26. Amb l’objectiu de posar sobre la taula i reflexionar sobre els fets que van portar a perseguir tota simbologia religiosa durant l’inici de la Guerra Civil, l’Arxiu Municipal de Banyoles ha programat una desena de propostes sota el nom de ‘Juliol de 1936’. Miquel Cuenca, regidor de Cultura, patrimoni cultural i festes de l’Ajuntament de Banyoles ha destacat que “en els últims anys hem estat treballant per reivindicar la memòria històrica de casa nostra i les jornades que presentem avui són una passa més en aquesta línia”, a més d’afegir que “hem escollit aquesta temàtica perquè, probablement, la violència sobre les persones, en concret capellans, i sobre el patrimoni sacre que es va portar durant la Guerra Civil, escapa de la consciència de bona part de la societat actual”.
‘El martiri de les campanes’, explica com, en el marc de la destrucció sistemàtica del patrimoni artístic i arquitectònic religiós, l'estimbada de campanes va jugar un paper simbòlic especial. Els visitants podran veure restes de les campanes de Santa Maria dels Turers (fragments i batalls) així com la supervivent campana dels quarts, de 1937.
Conferències, visita guiada i nova senyalització del Memorial Democràtic
El gruix d’activitats serà el dissabte 25 de juliol amb quatre conferències, la visita guiada per alguns dels escenaris de la persecució religiosa de 1936 a Banyoles i la inauguració d’una nova senyalització del Memorial Democràtic de Catalunya. Josep Grabuleda, arxiver municipal, ha apuntat que “hem organitzat aquestes jornades el cap de setmana en què es commemoren els 90 anys de l’inici de la Guerra Civil”.
Les jornades del dissabte, que totes es desenvoluparan a la capella de Sant Martirià del Monestir de Sant Esteve, començaran a les 11 del matí amb ‘L’odi contra l’església. Per què’ que anirà a càrrec de Pere Bosch i on es voldrà explicar què va provocar l’onada anticatòlica el juliol de 1936. La següent conferència serà a 1/4 d’1 del migdia i porta per títol ‘Destrucció i salvaguarda del patrimoni sacre’ a càrrec de Joaquim Nadal que parlarà de com les institucions van reaccionar per frenar la destrucció del patrimoni religiós. A la tarda, a 2/4 de 6, Jordi Galofré aportarà la visió de la persecució religiosa que es va iniciar a Banyoles i comarca el juliol de 1936 i la darrera de les xerrades anirà a càrrec de Miquel Mir on, a partir de retalls escrits que va deixar un rector de l’Empordà, es reconstrueix el dia a dia angoixant d’un capellà l’estiu de 1936. El diumenge 26 de juliol a 2/4 d’11 del matí es farà la visita guiada per alguns dels escenaris de la persecució religiosa a Banyoles: convent de les Carmelites, Sagrada Família, local de Sol Ixent, Sta. Maria, el Sagrat Cor i el Monestir. El punt de sortida serà l’Ajuntament de Banyoles i la visita la portaran Jordi Galofré i Miquel Rustullet. Per tancar el cap de setmana d’activitats de les jornades s’inaugurarà una nova senyalització del Memorial Democràtic, al Monestir de Sant Esteve, relacionat amb la destrucció i preservació del patrimoni entre 1936 i 1939.
Totes les activitats de les jornades ‘Juliol de 1936’ seran gratuïtes.
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