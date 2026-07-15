L'Ajuntament de Ripoll demana 12,5 milions d'euros per la reforma del barri Vell
Concorrerà al Pla de Barris amb l'aval de tots els regidors excepte la CUP
Tots els partits que formen part de l'Ajuntament de Ripoll excepte els dos regidors de la CUP que s'hi van abstenir, van votar a favor de les propostes que l'equip de govern d'Aliança Catalana ha plantejat per concórrer al Pla de Barris en la seva segona convocatòria. Els 12 milions i mig que han sol·licitat es reparteixen en trenta-cinc actuacions que es faran al barri Vell, el més degradat del municipi. Per aconseguir-ho es va convocar un ple extraordinari que aquest dimecres al matí va reunir als disset regidors.
La major part dels diners que ha demanat Ripoll, gairebé 9 milions, formen part de les transformacions físiques. Dos milions i mig hauran de servir a subvencionar comunitats de propietaris que vulguin rehabilitar energèticament, instal·lar ascensors o millorar l'accessibilitat dels seus habitatges. Les altres actuacions més quantioses suposen els gairebé 1,5 milions per a l'ampliació i reforma del Teatre Comtal per convertir-lo en un equipament cultural de referència i els 1,3 milions per fer un aparcament a la finca de cala Paula i cal Guillamet que contribueixi a impulsar la dinamització comercial del centre i com a punt de sortida del futur Bike Park. Més d'1,2 milions més es volen destinar a l'adquisició i rehabilitació d'habitatges en desús per a lloguer assequible i emergència social, i 943.737 euros a la recuperació dels terrenys de l'antiga fàbrica Serra i Balet per fer-hi habitatges i zones verdes.
En l'episodi de transició ecològica, a la qual s'hi han inclòs més d'1,8 milions, té 600.000 euros per a la creació d'un parc precisament als terrenys de can Serra i Balet, 340.000 per l'habilitació d'una zona d'ombra, jocs i refugi climàtic entorn del Pont del Raval. i 333.000 més a la regeneració del sòcol urbà al voltant del Monestir i la fàbrica de Can Nicolau. Finalment, en acció sociocomunitària, que preveu més d'1,2 milions, disposa 400.000 euros de subvencions per a la rehabilitació de locals en desús i relleu generacional del comerç, i 275.000 euros per instal·lar punts de videovigilància en sectors d'un barri que registra el 73% de les incidències policials al municipi. 150.000 euros serviran pel Centre de Salut Mental del Ripollès, i l'ampliació en vint places més del servei de menjador social.
L'abstenció de la CUP, que segons el seu regidor Jordi Hostench està a favor de la major part d'iniciatives que recull aquest Pla de Barris, va justificar-se sobretot perquè són contraris al projecte de Bike Park, que considera inassumible pel municipi, i també a la instal·lació de les càmeres de videovigilància. L'alcaldessa Sílvia Orriols va recordar que cal presentar el pla abans de divendres, i que han tingut el suport d'una empresa externa a l'Ajuntament per elaborar-lo. El fet de concentrar-ho al barri vell és degut al fet que compleix el requisit de no superar la mitjana catalana de renda per càpita, si bé també incorpora un tros del barri de Sant Pere on es faran millora als centres escolars que hi funcionen.
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