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Les Preses recuperarà el toc manual de les campanes del campanar de Sant Pere

L'objectiu municipal és recuperar una part del patrimoni cultural i immaterial del municipi per transmetre'l a les futures generacions

Obres per tornar el toc manual de les campanes del campanar de Sant Pere

Obres per tornar el toc manual de les campanes del campanar de Sant Pere / Ajuntament de Les Preses

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Arnau Lara

Les Preses

El toc manual de campana és una tradició que roman des de fa segles als municipis catalans, però que s'ha anat substituint en favor d'un model automàtic que no impliqui la feina del campaner. L'Ajuntament de Les Preses ha volgut tornar a aquest toc manual amb l'objectiu de recuperar una part del patrimoni cultural i immaterial del municipi.

Actualment, el campanar de Sant Pere compta amb sis campanes: quatre destinades als usos litúrgics, situades a les finestres del campanar, i dues campanes horàries ubicades a l'interior de la sala. Tot i això, una reforma realitzada fa algunes dècades va modificar el seu funcionament i va impedir tant els tocs manuals com el moviment tradicional de les campanes. Amb aquesta nova proposta, es busca recuperar les funcions del campanar que van ser canviades a través d'aquesta reforma.

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L'any 2024 la UNESCO va aprovar la inclusió dels tocs manuals de campanes com a nou Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Des de llavors, són més els municipis que opten per tornar a la tradició. S'estima que dels 2.200 campanars del territori, mig miler tenen campaner. L'Ajuntament de Les Preses diu que amb aquesta acció esperen mantenir viu un dels sons més característics del municipi garrotxí afavorint la transmissió d'aquesta tradició a les futures generacions.

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