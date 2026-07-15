Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
reis Empúriescrisi govern Gironapiscina BesalúRajoybessons Manlleucinema TruffautEspanya - FrançaMundial futbol
instagramlinkedin

L'estació de Vallter inverteix en la millora de la Braseria Les Marmotes amb una nova terrassa de 210 m²

Les obres començades aquest juliol multiplicaran per quatre l'espai actual de la terrassa

Terrassa de la Braseria Les Marmotes

Terrassa de la Braseria Les Marmotes / Generalitat de Catalunya

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

L'estació de muntanya de Vallter, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) sota la marca Pirineu365, aprofita la campanya d'estiu per ampliar la terrassa de la Braseria Les Marmotes, el restaurant ubicat al punt més alt de l'estació (2.535 m). Les obres, que ja han començat aquest mes de juliol, permetran multiplicar gairebé per quatre l'espai actual, passant de 56 m² a 210 m².

L'any 2024 ja es va dur a terme una reforma del restaurant que va suposar l'ampliació de la terrassa i la cuina a uns 50 m² cadascun. Aquest espai gastronòmic va sorgir de la reforma i ampliació de l'edifici de l'antiga cafeteria Les Marmotes. L'ampliació actual es fa aprofitant la ja programada pel magatzem, que portarà una coberta plana per la qual creixerà la terrassa. L'estació aprofitarà l'ampliació per millorar i ampliar el sistema d'aigua d'ús de boca, instal·lant dos dipòsits soterrats de 10 m².

Notícies relacionades i més

Tot i les reformes, el restaurant romandrà obert durant el temps que durin les obres, i oferirà diferents experiències gastronòmiques al recinte, que s'uniran a la programació d'estiu de Vallter, que ja va començar l'1 de juliol i finalitzarà el 31 d'agost.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La dona del Nobel d'Economia Joseph Stiglitz considera que el Trueta va salvar la vida del seu marit
  2. Aquests són els millors esmorzars de forquilla de les comarques gironines
  3. Tragèdia al riu Ter a Manlleu: moren dos bessons d'11 anys ofegats
  4. La ràpida actuació de la Policia Local de Tossa de Mar salva la vida d'un nadó amb aturada cardiorespiratòria
  5. Visita de la Casa Reial a l'Escala: l'oposició critica la poca informació i les possibles afectacions
  6. Detingut Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, per masturbar-se a la piscina d'un hotel del Maresme
  7. Junts trenca el pacte a l'Ajuntament de Girona, abandona el govern i deixa Guanyem i ERC en minoria
  8. Necrològiques del 14 de juliol de 2026

L'estació de Vallter inverteix en la millora de la Braseria Les Marmotes amb una nova terrassa de 210 m²

L'estació de Vallter inverteix en la millora de la Braseria Les Marmotes amb una nova terrassa de 210 m²

Nou ferits per la caiguda d'un arbre al porxo d'una masia de Batet de la Serra

Nou ferits per la caiguda d'un arbre al porxo d'una masia de Batet de la Serra

El Govern central prepara una llei per endurir els requisits de construcció en zones inundables i elevar encara més l’altura dels habitatges en risc

El Govern central prepara una llei per endurir els requisits de construcció en zones inundables i elevar encara més l’altura dels habitatges en risc

Es tornen a superar els 42°C a les comarques gironines en el pic de la tercera onada de calor

Es tornen a superar els 42°C a les comarques gironines en el pic de la tercera onada de calor

Torna el bus llançadora gratuït que uneix Calonge, poble de llibres, amb Sant Antoni durant l’estiu

Torna el bus llançadora gratuït que uneix Calonge, poble de llibres, amb Sant Antoni durant l’estiu

El secretari municipal va advertir Salellas que mantenir el cinema Truffaut en mans del Col·lectiu era il·legal

El secretari municipal va advertir Salellas que mantenir el cinema Truffaut en mans del Col·lectiu era il·legal

La Diputació de Girona impulsa una campanya per reduir el malbaratament alimentari

La Diputació de Girona impulsa una campanya per reduir el malbaratament alimentari

El TJUE dictamina aquest dijous sobre la llei d'amnistia i podria obrir la porta al retorn de Puigdemont

El TJUE dictamina aquest dijous sobre la llei d'amnistia i podria obrir la porta al retorn de Puigdemont
Tracking Pixel Contents