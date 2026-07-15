L'estació de Vallter inverteix en la millora de la Braseria Les Marmotes amb una nova terrassa de 210 m²
Les obres començades aquest juliol multiplicaran per quatre l'espai actual de la terrassa
L'estació de muntanya de Vallter, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) sota la marca Pirineu365, aprofita la campanya d'estiu per ampliar la terrassa de la Braseria Les Marmotes, el restaurant ubicat al punt més alt de l'estació (2.535 m). Les obres, que ja han començat aquest mes de juliol, permetran multiplicar gairebé per quatre l'espai actual, passant de 56 m² a 210 m².
L'any 2024 ja es va dur a terme una reforma del restaurant que va suposar l'ampliació de la terrassa i la cuina a uns 50 m² cadascun. Aquest espai gastronòmic va sorgir de la reforma i ampliació de l'edifici de l'antiga cafeteria Les Marmotes. L'ampliació actual es fa aprofitant la ja programada pel magatzem, que portarà una coberta plana per la qual creixerà la terrassa. L'estació aprofitarà l'ampliació per millorar i ampliar el sistema d'aigua d'ús de boca, instal·lant dos dipòsits soterrats de 10 m².
Tot i les reformes, el restaurant romandrà obert durant el temps que durin les obres, i oferirà diferents experiències gastronòmiques al recinte, que s'uniran a la programació d'estiu de Vallter, que ja va començar l'1 de juliol i finalitzarà el 31 d'agost.
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