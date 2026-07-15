Nou ferits per la caiguda d'un arbre al porxo d'una masia de Batet de la Serra
El SEM trasllada una persona en estat greu al Trueta i un ferit menys greu i set de lleus a l'Hospital d'Olot
ACN
Nou persones han resultat ferides per la caiguda d'un arbre al porxo d'una masia de Batet de la Serra, al terme municipal d'Olot. Els equips d'emergències han rebut l'avís a les 14.59 hores. Fins al lloc s'hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers, cinc ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), un equip conjunt, un helicòpter medicalitzat, l'equip de psicòlegs i efectius dels Mossos d'Esquadra. Segons informa el SEM, han traslladat una persona major d'edat en estat greu a l'Hospital Trueta de Girona. També han dut fins a l'Hospital d'Olot vuit ferits més, tots ells menors. Un està en estat menys greu i set lleus. Les primeres informacions apunten que la persona ferida de més gravetat seria una monitora.
Tot i que el SEM i els Bombers han informat d'entrada que l'accident ha tingut lloc a una casa de colònies, els Mossos d'Esquadra precisen que l'arbre ha caigut al porxo d'una mena de paller d'una masia on el grup, format per sis monitors i setze menors d'entre 9 i 11 anys, havia demanat permís per aturar-se a dinar mentre feien una ruta.
Les primeres indagacions apunten que l'arbre ha caigut sobre la teulada com a conseqüència del vent, ferint almenys vuit persones.
Els equips d'emergències, en coordinació amb les autoritats municipals, han habilitat un espai perquè les famílies puguin anar a recollir els menors.
Segons informa el SEM, l'equip de psicòlegs està atenent els menors al centre cívic de Santa Pau.
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