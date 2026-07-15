Un foc a l'exterior d'una casa de colònies de Sant Feliu de Pallerols causa quinze intoxicats
Tots els afectats són atesos per inhalació lleu de fum i donats d’alta al lloc
Quinze persones van resultar intoxicades lleus per inhalació de fum arran d’un incendi que es va declarar dimarts a la nit a l’exterior d’una casa de colònies de Sant Feliu de Pallerols. Totes van ser ateses pels serveis d’emergències i van rebre l’alta al mateix lloc dels fets.
L’avís es va produir cap a tres quarts de dotze de la nit en una masia situada a la zona de Sant Iscle de Colltort. El foc es va originar a l’exterior de l’immoble per causes que no han transcendit.
Quan els Bombers de la Generalitat van arribar-hi, els responsables de la casa ja havien aconseguit apagar pràcticament l’incendi amb unes mànegues i no hi havia flames. Els efectius van acabar de remullar i revisar la zona per donar el foc per extingit.
Els Bombers van mobilitzar tres dotacions. Segons el cos d’emergències, el fum no va arribar a entrar a l’interior de la casa, on en aquell moment hi havia 23 persones: 21 usuaris i dos educadors.
Tot i això, quinze dels ocupants van presentar afectacions lleus per inhalació de fum. Tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar fins al lloc per atendre’ls.
Després de ser tractades, totes les persones afectades van ser donades d’alta al mateix indret i no va ser necessari traslladar-ne cap a un centre sanitari, informen des del SEM.
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