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Un foc a l'exterior d'una casa de colònies de Sant Feliu de Pallerols causa quinze intoxicats

Tots els afectats són atesos per inhalació lleu de fum i donats d’alta al lloc

Una dotació dels Bombers i una ambulància del SEM en un servei, en una foto d'arxiu.

Una dotació dels Bombers i una ambulància del SEM en un servei, en una foto d'arxiu. / DdG

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Eva Batlle

Eva Batlle

Sant Feliu de Pallerols

Quinze persones van resultar intoxicades lleus per inhalació de fum arran d’un incendi que es va declarar dimarts a la nit a l’exterior d’una casa de colònies de Sant Feliu de Pallerols. Totes van ser ateses pels serveis d’emergències i van rebre l’alta al mateix lloc dels fets.

L’avís es va produir cap a tres quarts de dotze de la nit en una masia situada a la zona de Sant Iscle de Colltort. El foc es va originar a l’exterior de l’immoble per causes que no han transcendit.

Quan els Bombers de la Generalitat van arribar-hi, els responsables de la casa ja havien aconseguit apagar pràcticament l’incendi amb unes mànegues i no hi havia flames. Els efectius van acabar de remullar i revisar la zona per donar el foc per extingit.

Els Bombers van mobilitzar tres dotacions. Segons el cos d’emergències, el fum no va arribar a entrar a l’interior de la casa, on en aquell moment hi havia 23 persones: 21 usuaris i dos educadors.

Tot i això, quinze dels ocupants van presentar afectacions lleus per inhalació de fum. Tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar fins al lloc per atendre’ls.

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Després de ser tractades, totes les persones afectades van ser donades d’alta al mateix indret i no va ser necessari traslladar-ne cap a un centre sanitari, informen des del SEM.

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