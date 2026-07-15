La repesca deixa vuit places de sanitaris residents sense cobrir a Girona
Cap de les set vacants inicials s’ha adjudicat i una renúncia d’última hora a Angiologia i Cirurgia Vascular del Trueta eleva el balanç, tot i que s’ha cobert el 94,6% de l’oferta
La repesca de la Formació Sanitària Especialitzada no ha permès cobrir cap de les set places de residents que havien quedat vacants a la Regió Sanitària de Girona després de les incorporacions ordinàries. Al contrari, el balanç final suma una vacant més per una renúncia d’última hora a l’especialitat d’Angiologia i Cirurgia Vascular de l’hospital Josep Trueta. D’aquesta manera, Girona tanca el procés amb vuit places sense cobrir.
En total, aquest any s’havien ofert 147 places de Formació Sanitària Especialitzada als centres gironins, que inclouen les dels metges interns residents (MIR) i les de la resta de titulacions sanitàries. Inicialment, Salut havia confirmat la incorporació de 140 professionals, una cobertura del 95,2%, però confiava que algunes de les set vacants poguessin adjudicar-se durant el procediment extraordinari.
Finalment, cap d’aquests llocs s’ha omplert i la posterior renúncia al Trueta redueix a 139 el nombre de places cobertes. Això situa la cobertura definitiva en el 94,6% de l’oferta, de manera que gairebé 95 de cada 100 places disponibles a la Regió Sanitària han trobat resident.
Les set vacants que ja s’havien detectat després de la incorporació dels nous professionals corresponien a dues places de Medicina i dues d’Infermeria repartides entre l’hospital Trueta, l’hospital de Figueres i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que concentrava dos dels llocs pendents. A aquestes se sumaven tres places sense cobrir en l’àmbit de l’atenció primària.
La repesca cobreix poc més de la meitat de les places a Espanya
La situació de Girona s’emmarca en un procediment extraordinari que el Ministeri de Sanitat va posar en marxa per intentar recuperar les places que havien quedat disponibles després de l’adjudicació ordinària, principalment perquè els candidats que les havien escollit no es van incorporar al centre assignat.
En el conjunt d’Espanya, Sanitat va tornar a oferir 441 places: 433 havien quedat lliures per la no incorporació dels adjudicataris i vuit per renúncies expresses. La majoria corresponien a Medicina, amb 312 llocs, i a Infermeria, amb 121. Medicina Familiar i Comunitària concentrava més de la meitat de les vacants mèdiques, amb 240 places disponibles.
La repesca va permetre adjudicar-ne 228, el 51,7% de les que s’havien tornat a posar a disposició dels aspirants. En canvi, 213 van continuar vacants després del procediment. D’aquestes, 120 corresponen a Medicina Familiar i Comunitària i 52 a diferents especialitats d’Infermeria. També han quedat llocs sense cobrir en Medicina Preventiva i Salut Pública, Medicina del Treball, Geriatria, Medicina Interna, Microbiologia i Parasitologia i Nefrologia.
Una oferta que ha crescut des del 2019
Malgrat les vuit vacants finals, l’oferta de formació sanitària especialitzada a Girona ha crescut de manera destacada durant els últims anys. Segons les dades facilitades pel Departament de Salut, les 147 places d’aquesta convocatòria representen un increment del 81,48% respecte del 2019.
Una de les principals novetats d’enguany ha estat la incorporació de l’especialitat de Medicina d’Urgències i Emergències, amb una plaça a les comarques gironines. També s’havia ampliat l’oferta amb una plaça més de Medicina Interna, fins a arribar a tres; una de Pneumologia, que elevava el total a dues; una altra d’Oncologia Radioteràpica, també fins a dues, i una nova plaça de Radiofísica Hospitalària.
Al conjunt de Catalunya, el procés ordinari havia acabat amb 1.991 places adjudicades, un 3,11% més que en la convocatòria anterior. Medicina concentrava el gruix de l’oferta, amb 1.445 places, seguida d’Infermeria, amb 414. La repesca havia d’acabar d’ajustar aquestes xifres després de les renúncies i les no incorporacions, però a Girona no ha permès recuperar cap dels llocs que continuaven pendents.
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