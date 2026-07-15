Assalten un basar xinès d’Olot encastant-hi una furgoneta robada
Entre dues i tres persones haurien participat en el robatori i van abandonar el vehicle poc després a la Vall de Bianya
Els Mossos d’Esquadra investiguen un robatori amb encastament en un basar d’Olot que es va produir dimarts de matinada, poc abans de les quatre. Els autors van utilitzar una furgoneta robada el dia anterior per rebentar l’accés a l’establiment i aconseguir entrar-hi.
Els lladres van encastar el vehicle contra la persiana del local i van aconseguir treure-la de les guies. La persiana va quedar desencaixada i, al mateix temps, almenys un dels implicats va forçar un accés lateral del basar. Finalment, van introduir la furgoneta a l’interior de l’establiment.
Els assaltants van aconseguir emportar-se diners. La policia es va activar arran de l’avís de la central d’alarmes. Quan les patrulles van arribar al basar d’Olot, però, els autors ja havien fugit i no hi van trobar ningú.
Poc després, la furgoneta robada utilitzada en l’encastament va aparèixer abandonada a la Vall de Bianya. Els Mossos la van recuperar, havia estat sotreta el dia abans d'una empresa de la Garrotxa. La principal hipòtesi és que els assaltants tenien preparat un segon vehicle per continuar la fugida després de deixar-hi la furgoneta.
Els Mossos d’Esquadra disposen de les imatges de les càmeres de videovigilància del local i de l’entorn, que ara analitzen per intentar reconstruir els moviments dels assaltants, identificar-los i determinar quin vehicle van utilitzar per fugir. La furgoneta recuperadatambé pot ser clau per a la investigació per si a l’interior o a la carrosseria hi ha empremtes o altres indicis dels lladres que permetin avançar en la seva identificació.
Entre dues i tres persones haurien participat en el robatori. La Unitat d’Investigació dels Mossos s’ha fet càrrec del cas i manté obertes les diligències per identificar-ne els autors. De moment, no hi ha detinguts. Els Mossos confirmen els fets però encara no disposen de la denúncia del responsable del negoci.
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