Salut endarrereix la vacunació de la grip i la covid d'aquesta tardor pel retard en la producció de les dosis antigripals
La Regió Sanitària de Girona va registrar la temporada passada una cobertura del 35,4% contra la grip i del 23,8% contra la covid, per sota de les mitjana catalana
La campanya per demanar cita prèvia ja comença l'última setmana de juliol
El Departament de Salut endarrerirà fins al 5 d’octubre l’inici de la campanya de vacunació contra la grip i la covid-19 a causa del retard en la producció internacional de les dosis antigripals, segons recull ACN. El canvi de calendari respon a la recomanació de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) d’actualitzar les tres soques que incorporarà la vacuna aquesta temporada, una modificació que ha obligat els fabricants a reiniciar una part del procés de producció.
La nova campanya arribarà després d’una temporada en què la Regió Sanitària de Girona va registrar una cobertura del 35,4% contra la grip i del 23,8% contra la covid-19 entre la població inclosa en les recomanacions. Les dues xifres se situen per sota de les mitjanes catalanes, que van ser del 39,6% i del 28,5%, respectivament.
En el cas de la grip, un any més Girona va tornar a presentar la cobertura més baixa de les regions sanitàries catalanes, lleugerament per sota del Penedès, amb un 35,9%, i de la Catalunya Central, amb un 36,6%. En la vacunació contra la covid, la cobertura gironina va ser la segona més baixa, només per davant de la Catalunya Central, que va quedar en el 22,3%.
Per compensar l’inici més tardà de la campanya, Salut obrirà les agendes per demanar cita prèvia durant l’última setmana de juliol. L’objectiu és que les persones incloses en els grups prioritaris puguin reservar amb antelació la vacunació per a l’octubre i concentrar la major part de les dosis administrades abans del 18 de desembre.
Campanya esglaonada
Com s'ha fet en els darrers anys, la vacunació començarà a les residències i entre les persones de 80 anys o més, les dones embarassades, els infants d’entre sis i 59 mesos i el personal sanitari. Aquests col·lectius podran demanar cita des de finals de juliol per vacunar-se durant els primers dies de la campanya.
El 26 d’octubre s’obrirà la vacunació a la resta de la població inclosa en les recomanacions, principalment les persones de 60 anys o més. Catalunya mantindrà, un any més, la campanya conjunta contra la grip i la covid per a aquest grup d’edat, malgrat que les recomanacions estatals situen la vacunació contra la covid a partir dels 70 anys.
A partir del 16 de novembre, els equips d’atenció primària també oferiran vacunació sense cita prèvia en les franges horàries que determini cada centre. Salut, però, vol potenciar sobretot la vacunació programada i l’anomenada vacunació oportunista, que consisteix a oferir-la quan una persona acudeix al centre sanitari per un altre motiu.
Les vacunes continuaran disponibles durant tota la temporada epidemiològica, previsiblement fins a finals de març, encara que l’objectiu és concentrar el gruix de la campanya entre el 5 d’octubre i el 18 de desembre.
Una campanya específica per als docents
Una de les principals novetats serà el reforç de la vacunació entre els mestres i professors, un col·lectiu que Salut reconeix que fins ara havia quedat «una mica oblidat» en les estratègies de promoció vacunal.
El Departament treballarà conjuntament amb Educació per impulsar accions específiques entre el personal docent, especialment exposat al contagi perquè els infants són un dels principals transmissors de la grip. També es reforçarà la vacunació entre els professionals sanitaris mitjançant la col·laboració amb els col·legis professionals de metges, infermeres i farmacèutics.
La campanya es difondrà igualment a través dels serveis de prevenció de riscos laborals de les empreses, els ajuntaments i les entitats locals. Salut mantindrà, per tercera temporada, el conveni amb el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya perquè les oficines de farmàcia promoguin la vacunació entre la població de risc.
Més vacunes contra la grip
Durant la temporada 2025-2026 es van administrar a Catalunya 1.524.442 dosis contra la grip, 112.517 més que en la campanya anterior. L’augment va permetre trencar la tendència descendent registrada durant els dos anys previs i elevar la cobertura general fins al 39,6%, aproximadament un punt i mig més.
La millora va ser especialment destacada entre els infants de sis a 59 mesos, entre els quals la cobertura va augmentar 7,5 punts. Salut considera que la vacunació va contribuir a limitar l’impacte assistencial de la grip, malgrat que la incidència de la malaltia va ser superior a la de la temporada anterior i el pic epidèmic es va avançar.
En canvi, la vacunació contra la covid va continuar baixant lleugerament. Es van administrar 934.309 dosis, 16.913 menys que durant la temporada 2024-2025, i la cobertura es va situar en el 28,5%.
El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha defensat la importància de vacunar-se «com més aviat millor» i fer-ho de manera programada. També ha destacat que els professionals aprofitaran les visites als centres d’atenció primària per oferir les vacunes a les persones que compleixin els criteris.
- La dona del Nobel d'Economia Joseph Stiglitz considera que el Trueta va salvar la vida del seu marit
- Aquests són els millors esmorzars de forquilla de les comarques gironines
- Tragèdia al riu Ter a Manlleu: moren dos bessons d'11 anys ofegats
- La ràpida actuació de la Policia Local de Tossa de Mar salva la vida d'un nadó amb aturada cardiorespiratòria
- Visita de la Casa Reial a l'Escala: l'oposició critica la poca informació i les possibles afectacions
- Detingut Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, per masturbar-se a la piscina d'un hotel del Maresme
- Junts trenca el pacte a l'Ajuntament de Girona, abandona el govern i deixa Guanyem i ERC en minoria
- Necrològiques del 14 de juliol de 2026