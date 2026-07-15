Es tornen a superar els 42°C a les comarques gironines en el pic de la tercera onada de calor
A la Garrotxa la temperatura s'ha enfilat molt: Olot ha fregat els 41°C
La tercera onada de calor de l'estiu ha arribat aquest dimecres al seu pic amb temperatures que han superat els 42°C a les comarques gironines. Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Anglès ha registrat una temperatura de 42,4°C i ha estat el municipi amb la màxima més alta.
A la Garrotxa la temperatura també s'ha enfilat molt: la Vall de Bianya ha registrat 41,3°C i Olot ha arribat als 40,9°C. Fornells de la Selva i Santa Coloma de Farners han quedat un pèl per sota amb 40,8°C i les Planes d'Hostoles ha pujat fins als 40,7°C. La ciutat de Girona s'ha quedat amb una temperatura màxima de 39,5°C tot i que les dades de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) indiquen que a l'aeroport s'ha arribat a una temperatura de 40,8°C.
La previsió pels propers dies és que les temperatures baixin progressivament i que el descens es mantingui fins dissabte. Divendres hi haurà un canvi en el règim de vents amb l’entrada de tramuntana, que, segons les previsions actuals, no serà especialment intensa. Fins dijous a la tarda també es manté una probabilitat baixa de tempestes seques.
Protecció Civil manté activades aquest dimecres les alertes del pla PROCICAT per calor intensa. Segons el Meteocat, el vent de component sud-oest ha afavorit l’augment de les temperatures, sobretot al litoral i al prelitoral. Aquest dijous es preveu que la calor quedi més restringida a les comarques de Ponent.
Paral·lelament, la incertesa sobre la intensitat i l’abast de l’entrada de vent d’oest manté elevat el risc d'incendi. Els Bombers continuen amb el dispositiu operatiu reforçat a tot Catalunya i els Agents Rurals mantenen les restriccions d’accés a vuit espais naturals, cap d'ells a les comarques gironines.
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