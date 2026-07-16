Carmen Romero, especialista en longevitat: "L'antienvelliment és un pla d'inversió"
La doctora passa consulta a Olot
La doctora Carmen Romero, especialista en longevitat, ha saltat al pla mediàtic des de la publicació del llibre 'La edad no importa', una defensa de bones pràctiques per allargar la salut que la porta a sostenir que "l'antienvelliment és un pla d'inversió".
En una entrevista amb EFE, Romero justifica la seva afirmació: "Imagina't que, amb vint anys, introdueixes cada mes cinquanta euros en un compte i que, en fer cinquanta anys, acumules una bona quantitat. Doncs la biologia funciona de manera similar".
Abans que algú senti amb aquest discurs que arriba tard, adverteix que la millora s'experimenta independentment del moment en què se segueixen les pautes que apunta en el llibre, "però com abans comencis, millor".
Carmen Romero passa consulta antienvelliment a Olot, també de manera virtual a qualsevol part del món, i insisteix en què el que cadascú es cuidi inicialment, "encara que sigui poc a poc, és un pla d'inversió, perquè el que fas cada dia influeix en la teva biologia cel·lular actual i de les properes dècades".
'Mens sana in corpore sano'
Romero s'abona a la cita romana del 'mens sana in corpore sano' i subratlla que l'envelliment és quelcom desitjat, "però la idea és acoblar que fas anys amb el manteniment d'una salut òptima".
"Per què he d'esperar que es deteriori la meva vida si puc actuar, la ciència m'ho diu, puc avaluar el procés i tinc mètodes per tractar-lo?", es pregunta.
Apunta a més a països que "ja ho estan entenent" i cita Austràlia de la mà del biòleg David Sinclair, professor de genètica a Harvard i una referència mundial en l'àmbit de l'antienvelliment.
Sinclair és un dels seus referents, però també la catalana Maria Branyas, que es va convertir en la persona de més edat del món i que va morir el 2024 als 117 anys.
Ambdues van conversar a Olot, el lloc on també residia Branyas, qui li va confessar que el seu secret era "la voluntat d'adaptació", fet que reforça l'aposta de Carmen Romero per sincronitzar cos i ment.
L'estrès, accelerador de l'envelliment
"L'estrès és un accelerador de l'envelliment i l'hem normalitzat, però una persona de fa quaranta anys, si aparegués ara, rebentaria amb aquest estil de vida", assegura.
Aquest mal tan actual, segons Romero, "t'impedeix tenir claredat, posar el més important per davant de l'urgent i costa molt prioritzar el que un ha de fer".
"L'estrès és el tòxic més fort que ens envaeix, és una pandèmia", assenyala abans d'afegir que se li pot combatre des de la respiració "i és gratis".
Admet que la preocupació per una vellesa saludable és majoritària a mesura que la franja que compon aquesta edat s'eixampla, però puntualitza que només un 14 % de persones fa alguna cosa per fomentar-la.
Les bases per millorar la salut
Els seus consells fonamentals: "Dormir bé, menjar una mica menys del que t'agradaria menjar, cosa que mai li diria a un adolescent o a algú amb baix pes, i moure's".
"Tenim una població no educada per enfrontar-se a la salut, perquè en la sanitat pública no hi ha temps per dedicar-li als pacients", indica.
Tot i això, advoca per fomentar una medicina de longevitat saludable en una societat on cada vegada més gent arriba a edats avançades i el qual "sistema no és sostenible, cal canviar el model".
Explica que, en una presentació del seu llibre a Madrid, se li va acostar una senadora a la qual li va expressar aquest raonament: "Li vaig dir que la bretxa entre esperança de vida i esperança de vida amb salut és d'onze anys, que l'última dècada no té qualitat, les persones estan malament i la despesa social és enorme".
La doctora apunta a tres edats crítiques en les quals incidir, les dels 44, 60 i 78 anys, "perquè s'obrin finestres d'actuació".
"En la primera d'elles, perquè és quan la població tendeix a agafar pes. En la segona. perquè apareixen problemes cardiovasculars o diabetis i, en la tercera, molt important, perquè de com s'estigui en aquest moment dependrà el teu nivell de dependència a partir de llavors", conclou.
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- Mor Josep Agustí i Ros, empresari històric de la construcció gironina
- Sabies que a Palamós hi ha una barraca amb una porta ben torta?
- Les imatges de la visita a Empúries de la família reial
- El secretari municipal va advertir Salellas que mantenir el cinema Truffaut en mans del Col·lectiu era il·legal
- El Gironès, la Selva i la Garrotxa es troben entre les comarques de Catalunya on la vegetació està més seca
- Necrològiques del 15 de juliol de 2026
- Investiguen 66 persones per punxar la llum en 65 comerços gironins