Catalunya registra l'inici d'estiu més càlid des de 1950
El Meteocat apunta que la temperatura mitjana entre l'1 de juny i el 15 de juliol presenta una anomalia de 3,8°C per sobre de la mitjana
La primera meitat de l’estiu ha estat la més càlida registrada a Catalunya des de 1950. Així ho apunta el balanç climàtic del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que assegura que la temperatura mitjana presenta una anomalia de 3,8°C per sobre de la mitjana climàtica i és la més elevada des que es tenen dades homogènies. Fins i tot supera per dues dècimes el rècord assolit l'any passat, quan l'anomalia es va situar en 3,6°C.
De fet, si ens fixem en la temperatura màxima, l'anomalia és encara més excepcional: durant el període entre l'1 de juny i el 15 de juliol ens vam situar 5°C per sobre de la mitjana, un fet que posa de manifest el caràcter extraordinari d'aquest inici d'estiu. Des de finals de juny Catalunya ha viscut onades de calor consecutives, separades per intervals molt breus en què les temperatures s'han mantingut sempre elevades.
A les comarques gironines, Figueres també ha viscut l’inici d’estiu més càlid des de 1950. La temperatura mitjana ha estat de 25,9ºC, és a dir, 3,7ºC per sobre de la mitjana del període 1991-2020. La mitjana de les màximes ha arribat als 33,7ºC, amb una anomalia de 4,9ºC, mentre que la de les mínimes ha estat de 18,1ºC, 2,5ºC per sobre del valor habitual.
A Girona, en canvi, ha estat el segon inici d’estiu més càlid, només per darrere del de l’any passat. Enguany, la temperatura mitjana ha estat de 24,7ºC, situant-se 3,2ºC per sobre de la mitjana del període 1991-2020, mentre que el 2025 va arribar als 25,1ºC. Les màximes han registrat una mitjana de 34,1ºC, que suposa una anomalia de 5ºC. Les mínimes, en canvi, han quedat en 15,3ºC, només 1,4ºC per sobre del valor habitual. Això mostra que, a Girona, la calor excepcional s’ha concentrat sobretot durant el dia.
Tres onades de calor
Els episodis de calor més destacats d'aquest inici d'estiu van tenir lloc entre el 21 i el 24 de juny i entre el 5 i el 10 de juliol, als quals s'hi ha afegit un nou episodi de temperatura molt elevada durant aquesta setmana. El dimecres 15 de juliol es van assolir màximes d'entre 40 i 42°C en sectors del prelitoral i de la Catalunya Central on aquests valors són poc habituals, especialment a les comarques de la Selva, el Gironès, el Bages i la vall del Llobregat.
"Aquest comportament és el resultat de la persistència de temperatures molt superiors a les habituals durant bona part de les darreres setmanes" ha comentat Marc Prohom, cap de l'àrea de Climatologia del Meteocat. Aquesta continuïtat de la calor també es reflecteix en les dades de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA). Des del 21 de juny, cada dia s'ha superat el llindar de calor intensa almenys en una de les 184 estacions de la xarxa. En els moments de màxima extensió de la calor, més d'un centenar d'estacions van superar simultàniament aquest llindar.
Malgrat que els pròxims dies es preveu una lleugera disminució de la temperatura, els models indiquen que la massa d'aire molt càlid continuarà situada a prop de Catalunya. Per aquest motiu, la temperatura es mantindrà, en general, per sobre dels valors habituals per a l'època.
Tot i així, aquest dijous Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla Procicat per calor intensa, després que el Meteocat hagi finalitzat els avisos per calor diürna. Es manté, però, l'alerta del pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat) davant la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal. Per la seva banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 150 persones per afectacions relacionades amb la calor durant la tercera onada de l'estiu.
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