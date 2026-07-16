La Guàrdia Civil comissa més de 5.300 pírcings, tintes de tatuatges i agulles il·legals a Lloret, Platja d'Aro i Girona
Havien entrat a Catalunya sense complir la normativa sanitària ni les obligacions duaneres de la Unió Europea
La Guàrdia Civil ha comissat més de 5.300 productes il·legals per fer tatuatges i pírcings a diversos establiments de Lloret de Mar, Platja d'Aro i Girona. Havien arribat a Catalunya sense complir la normativa sanitària ni tampoc les obligacions duaneres de la Unió Europea. Els agents de la Benemèrita els han intervingut en diverses inspeccions a locals i establiments al llarg del darrer trimestre, durant les quals han aixecat 84 actes. Entre els productes il·legals s'hi troben eines i tintes per fer tatuatges, pírcings, agulles o productes de cosmètica. En total, el seu valor puja a gairebé 22.000 euros. Tot el material comissat s'ha enviat a La Jonquera per ser destruït.
Els comisos dels diferents productes i eines per fer tatuatges i pírcings s'han fet en el marc de diverses inspeccions dutes a terme per la Guàrdia Civil entre març i juny. En total, els agents han fet controls a locals de Lloret de Mar, Platja d'Aro i Girona, d'on s'han emportat 5.342 objectes que incomplien la normativa vigent.
En concret, la Guàrdia Civil ha trobat 2.073 agulles, 3.022 pírcings, 139 envasos de tinta, 45 eines i 53 productes cosmètics il·legals. No estaven homologats o bé havien entrat a Catalunya sense complir la normativa sanitària i duanera vigent a la Unió Europea. A més, segons precisa la Benemèrita, algunes de les tintes que es feien servir per a micropigmentacions estaven prohibides pel Ministeri de Sanitat.
Durant les inspeccions, els agents han aixecat fins a 84 actes per infraccions administratives. El material comissat, que té un valor de 21.856 euros, s'ha enviat al Departament de Duanes de La Jonquera perquè es destrueixi. A més, també se n'ha informat als ajuntaments respectius (perquè ells són competents en matèria de control sanitari als establiments de comerç minorista).
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