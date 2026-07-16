Llista: Aquests són els noms de nadó més posats a Girona el 2025
L'Idescat publica el rànquing per sexes i l'evolució en els darrers anys
Jan torna a ser el nom de nen més posat a la província de Girona, mentre que entre les nenes no hi ha una única opció guanyadora. Júlia/Julia, Martina i Sofía/Sofia comparteixen la primera posició, amb 45 nadons cadascuna, segons les dades dels naixements del 2025 publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).
Les preferències de les famílies gironines tornen a canviar després que el 2024 Arnau i Júlia encapçalessin les respectives classificacions. En el cas dels nens, Jan recupera un lideratge que havia mantingut durant quatre anys consecutius, entre el 2020 i el 2023, abans que Arnau el desbanqués.
Jan torna al capdavant
Un total de 48 nens nascuts el 2025 a la demarcació es diuen Jan. El segueixen Biel i Martí, empatats amb 41 nadons, mentre que Nil ocupa la quarta posició amb 40 i Marc completa els cinc primers llocs amb 37.
Arnau, que el 2024 havia estat el nom més escollit a Girona amb 45 nadons, baixa ara fins a la sisena posició, amb 34. Adam i Àlex/Álex empaten amb 31 casos, Pol en suma 30 i Mateo i Noah comparteixen la desena posició amb 28.
Els noms de nen més posats a Girona el 2025
- Jan: 48
- Biel: 41
- Martí: 41
- Nil: 40
- Marc: 37
- Arnau: 34
- Adam: 31
- Àlex/Álex: 31
- Pol: 30
- Mateo: 28
- Noah: 28
A causa dels empats, la classificació dels deu primers llocs inclou onze noms. Entre les novetats hi ha l’entrada de Noah, mentre que Pau i Max, que figuraven entre els més escollits l’any anterior, en queden fora.
Triple empat entre les nenes
La classificació femenina és encara més ajustada. Júlia/Julia, Martina i Sofía/Sofia empaten al capdavant amb 45 nadons cadascuna. Júlia manté així el lideratge assolit el 2024, però aquesta vegada l’ha de compartir amb dos noms que guanyen pes entre les famílies gironines.
Ona, que l’any passat ocupava la segona posició, queda ara quarta amb 39 nadons. Aina se situa cinquena amb 34, seguida d’Emma, amb 29. Mia i Olívia/Olivia empaten amb 28 casos, mentre que Jana en registra 27. Arlet, Lia/Lía i Maria/María comparteixen la desena posició amb 23 nenes cadascuna.
Els noms de nena més posats a Girona el 2025
- Júlia/Julia: 45
- Martina: 45
- Sofía/Sofia: 45
- Ona: 39
- Aina: 34
- Emma: 29
- Mia: 28
- Olívia/Olivia: 28
- Jana: 27
- Arlet: 23
- Lia/Lía: 23
- Maria/María: 23
En aquest cas, els empats fan que hi hagi dotze noms dins de les deu primeres posicions. Mia, que va liderar la classificació gironina el 2023 i va baixar al cinquè lloc el 2024, perd ara dos llocs més i queda empatada en la setena posició.
Els noms més posats a cada comarca
Les preferències també varien considerablement segons la comarca. A l’Alt Empordà, Lucas encapçala el rànquing masculí amb 11 nadons, mentre que Martina i Sofía/Sofia empaten entre les nenes amb 9 casos. Al Baix Empordà, els noms més escollits són Jan, amb 13 nens, i Jana, amb 9 nenes.
A la Garrotxa, Àlex/Álex i Mar comparteixen la primera posició general, amb 5 nadons cadascun. Al Gironès, Arnau i Marc empaten entre els nens amb 15 casos, i Júlia/Julia, Martina i Ona ho fan entre les nenes, amb 11.
Al Pla de l’Estany, Martí és el nom de nen més repetit, amb 7 nadons, i Laia el de nena, amb 5. Biel i Bruna també apareixen a l’estadística, amb quatre casos cadascun. A la Selva, Nil lidera el rànquing masculí amb 13 nens i Sofía/Sofia el femení amb 12.
En el cas del Ripollès i la Cerdanya, no es pot identificar un nom majoritari perquè cap no arriba al mínim de quatre nadons que l’Idescat estableix per publicar les dades.
Júlia i Biel lideren a Catalunya
Les preferències gironines no coincideixen completament amb les del conjunt de Catalunya. Júlia/Julia és el nom més posat entre les nenes catalanes, amb 449 nadons, seguida de Sofía/Sofia, amb 427, i Martina, amb 357.
Entre els nens, Biel ocupa per primera vegada la primera posició a Catalunya, amb 378 nadons. Nil queda segon amb 375 i Marc tercer amb 371. Jan, que lidera el rànquing gironí, suma 347 nadons al conjunt del país.
Els resultats mantenen una tendència consolidada durant els darrers anys: el predomini dels noms curts, especialment entre els nens. Jan, Biel, Nil, Marc, Pol o Roc continuen ocupant llocs destacats, mentre que entre les nenes guanyen pes opcions com Ona, Aina, Mia, Jana, Mar o Lia.
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