Olot defineix els eixos del seu Pla d'Igualtat amb participació ciutadana
El pla, que s'ha d'aprovar al ple municipal entre agost i setembre, es basa en una enquesta ciutadana amb 1.228 respostes
Arnau Lara
L'Ajuntament d'Olot ha donat per finalitzat el procés d'enquesta ciutadana que servirà de base per elaborar el primer Pla d'Igualtat d'Olot. Aquest pla, anunciat a principis de 2026, té prevista veure la llum al ple municipal entre el mes d'agost i setembre, amb l'objectiu de ser realista i transformador, i que orienti les polítiques municipals en matèria d'igualtat entre 2026 i 2029.
En total, 1.228 persones han contestat la trentena de preguntes que va proposar l'Ajuntament el passat mes de febrer. Tot i que la participació no s'ha acostat als 3.000 que es va proposar quan es va llançar l'enquesta, l'Ajuntament ha volgut agrair el nombre de respostes davant d'un qüestionari extens. Pel que fa al perfil dels participants, el 68% han estat dones, el 30% homes i el 2% persones no binàries.
El qüestionari abordava diferents àmbits relacionats amb la igualtat, com la percepció sobre la seguretat o les situacions de discriminació viscudes, així com les prioritats que la ciutadania considera més importants per avançar cap a una ciutat més igualitària. A més, s'han fet grups focals amb persones majors de 65 anys i dones migrades, dos col·lectius dels quals Olot volia garantir una escolta específica. Per finalitzar, s'ha completat la diagnosi amb una enquesta específica adreçada al personal de l'Ajuntament d'Olot, i entrevistes a persones clau del municipi.
Amb aquesta enquesta com a base, s'han definit els sis eixos estratègics que estructuraran el primer Pla d'Igualtat del municipi, però pels quals encara s'està acabant de definir les accions concretes per desenvolupar-los. Aquests eixos són: El compromís polític i la transversalització de la igualtat, la participació de dones i persones LGTBI, l'educació i transmissió de valors igualitaris, la prevenció i abordatge de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques, seguretat, i els usos del temps en el treball.
L'Ajuntament d'Olot preveu portar el Pla aprovació al ple municipal entre agost, i més probablement setembre, i veuen com a prioritat i necessitat que neixi amb el màxim consens polític.
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