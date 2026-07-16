Olot transforma les banderoles que s’instal·len per Festes del Tura en bosses de mà
L'associació Cultural i Recreativa Amics del Porc i del Xai d'Olot ha impulsat el projecte que converteix un element de la ciutat en un producte
Associació Cultural i Recreativa Amics del Porc i del Xai d'Olot (AOAPIX), amb l'Ajuntament d'Olot i l’empresa Pattlab, ha impulsat l’elaboració d’unes bosses de mà reutilitzant les banderoles de les Festes del Tura que cada any es col·loquen a diferents punts de la ciutat. El primer model, que s’ha donat a conèixer avui, està fet a partir del cartell de l’edició del 2025, obra de l’artista olotí Eduard Sacrest Soy (Rice), en què va representar el Gegant i la Gegantessa d’Olot basats en un dels cors de la baralla de cartes.
Aquesta iniciativa neix amb l’objectiu de donar un nou ús a les banderoles un cop han finalitzat les Festes i convertir-les en un producte. El projecte va arribar al consistori garrotxí arran de la proposta de l’AOAPIX, que va plantejar la possibilitat de reutilitzar aquest material. Amb la participació de l’Àrea de Festes i l’empresa Pattlab, es van definir els patrons del producte que finalment han donat lloc a una bossa de mà i, la a recaptació de la venda d'aquestes es destinarà als projectes que desenvolupa l'associació.
Pel que fa a les Festes d'enguany, el municipi garrotxí presentarà el dimarts 28 de juliol la programació i el cartell d’aquest any en un acte que tindrà lloc a partir de les 19 h a la plaça Clarà.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- El secretari municipal va advertir Salellas que mantenir el cinema Truffaut en mans del Col·lectiu era il·legal
- Mor Josep Agustí i Ros, empresari històric de la construcció gironina
- Sabies que a Palamós hi ha una barraca amb una porta ben torta?
- Les imatges de la visita a Empúries de la família reial
- El Gironès, la Selva i la Garrotxa es troben entre les comarques de Catalunya on la vegetació està més seca
- Necrològiques del 15 de juliol de 2026
- Investiguen 66 persones per punxar la llum en 65 comerços gironins