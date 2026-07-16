Processons marítimes amb la Verge del Carme als pobles mariners de la Costa Brava
L'Escala, Llançà o Tossa de Mar celebren el 16 de juliol una tradició arrelada que en alguns municipis es trasllada al cap de setmana i en molts inclou un ampli programa dins la Festa del Carme
Les poblacions marineres de la Costa Brava, des de Blanes a Portbou, han celebrat avui, i algunes ho faran el cap de setmana, les tradicionals processons marineres de la Verge del Carme, patrona dels pescadors. La festa que mostra un acte històric i d'arrels marineres conviu amb la presència dels milers de turistes que visiten les poblacions. L'Escala, Cadaqués, Castelló, Tossa de Mar o Llançà ho han celebrat avui. Diversos municipis situen aquest acte dins un programa de més dies de les Festes del Carme.
L'Escala, Llançà o Port d'Aro són alguns dels municipis on té lloc al matí. Al primer, les embarcacions han sortit com cada any des del port. Enguany com a novetat les acompanyava la Paca. Es tracta d'una embarcació de pesca, la darrera teranyina de pesca feta a l’Escala l’any 1982, que va tornar el 9 de març de 2022 per tal de ser restaurada i d’incorporar-se al patrimoni del museu i ajudar a difondre el patrimoni pesquer local.
La processó tant per terra com per mar ha estat multitudinària. La Mare de Déu del Carme s'ha transportat per mar a dalt d'una de les embarcacions de Creuers Marenostrum. La imatge de cada any s'ha repetit. L'arriba a la Platja, l'antic port pesquer, amb banyistes. Tot seguit s'ha portat a terme la tradicional processó i la resta d'actes de la jornada.
Prèviament a l'Escala s'estrena una catifa elaborada amb sal que se situa davant l'església de Sant Pere. Enguany fa referència als 40 anys de catifa i els 75 anys de l'Homenatge a la Vellesa que també té lloc durant la jornada.
A Llançà, més al nord de la Costa Brava, es viuen fins diumenge les Festes de la Verge del Carme, amb una programació que combina actes tradicionals, propostes musicals, activitats per a la mainada i celebracions populars al Port. I és que la Confraria de Pescadors de Llançà, l’Ajuntament i diverses entitats locals impulsen una agenda pensada per mantenir viva una de les festes més arrelades al municipi mariner.
La processó ha sortit del port a les dotze del migdia. Prèviament, ha tingut lloc una missa en honor a la Verge del Carme. La processó ha anat acompanyada de la xaranga Damm-er i una ofrena floral al Racó del Pescador. L’acte està organitzat per la Confraria de Pescadors de Llançà, amb la col·laboració del consistori.
També a l'Alt Empordà, a Cadaqués, té lloc cada any a mitja tarda i la verge és transportada per la barca Gala. A les sis al Molí de Portdoguer comença a la processó i una hora i mitja més tard té lloc una sardinada a Portell de Sa Riera. La festa acaba amb una ballada de sardanes.
I el mar és substituït per canals a Castelló d'Empúries on a mitja tarda es pot veure la processó recorrent els carrers de mar de la marina. A les set amb sortida de la zona de la bocana, amenitzada per la Xaranga Los Labradores. Una vegada finalitzada té lloc a l'ermita de la Verge del Carme, sardanes i plantada de gegants.
A Platja d'Aro està organitzada pel Club Nàutic Port d'Aro i la verge en processó recorre el litoral del municipi.
El Bisbe, a Palafrugell
I a Palafrugell té lloc a Llafranc amb una jornada que ha començat a les sis de la tarda amb una missa i segueix amb la tradicional processó de la Mare de Déu del Carme pels carrers. L’acte compta enguany amb la presència del bisbe de Girona, fra Octavi Vilà, i també dels Grallers i Tabalers de Palafrugell.
A mitja tarda ha tingut lloc a l'Estartit on tenen lloc els actes religiosos i les sardanes al matí, per donar pas a la processió marinera a dos quarts de set de la tarda. En aquest racó de litoral les Illes Medes conformen el paisatge de la processó.
De tradició també marinera és Tossa de Mar plena a vessar de visitants per aquestes dates. Aquí té lloc una missa solemne amb l'acompanyament de la cobla La Flama de Farners i una processó amb sortida des de la plaça de l'Església. Són diversos els participants que opten per participar acompanyant la Verge en el passeig per la bahia des de caiacs o paddle surf.
Roses, Palamós o Begur celebraran les processons marítimes el cap de setmana.
Els municipis mariners celebren la Festa del Carme des del segle XVIII. Demanen protecció davant dels perills de la mar. La Verge va substituir sant Elm com a figura principal i es va sumar a la llista de protectors de la gent de mar, que també inclou sant Pere i sant Andreu. Aquesta devoció té arrels antigues i llegendàries. Una història explica que, enmig d’una tempesta, un mariner va llançar l’escapulari al mar i, miraculosament, la mar es va calmar. Des d’aleshores, la Verge del Carme és anomenada Stella Maris, l’estel del mar.
Programació actes principals de les poblacions
L'Escala
- 11:00 h Processó marítima des del port de la Clota fins a la Platja. Des d'aquí processó per diversos carrers fins a la plaça de l'Església on s'ha estrenat una catifa de sal.
- 14:00 Dinar de germanor a la Sala Polivalent
L'Estartit
- 10:30 h (Església de Santa Anna) Missa solemne
- 12:00h (Plaça de l’Església) Audició de Sardanes
- 18:30 h Processó Marinera de la Mare de Déu del Carme amb la Cobla Foment del Montgrí
- 20:00 (Plaça de l’Església) Ball de Sardanes
Llançà
- 11:00 Missa en honor a la Verge del Carme, a la Pineda del Port
- 12.00 Processó marítima
Cadaqués
- 18.00 h Molí de Portdoguer, inici de la processó
- 19:30 h Sardinada a as Portell de Sa Riera.
Castelló d'Empúries
- 19:00 Processó pels canals d'Empuriabrava, sortida de la bocana.
- 19.15 h Ermita de la Verge del Carme, sardanes i plantada de gegants.
- 20:00 Benedicció de la imatge a l'Ermita de la Verge del Carme.
Tossa de Mar
- 18:30 h Misa solemne amb acompanyament de la cobla La Flama de Farners. Tot seguit processió per la plaça'. de l’Església, C/ St. Pere, C/ Socors, C/ Portal, C/ Pont Vell, Passeig del Mar, Sa Palanca, * Es Canal. Passeig de la Verge fins a L’Illa, Es Canal, Passeig del Mar, C/ del Mar, Pza. d’Espanya, C/ La Guàrdia, C/ Socors, C/ St. Pere y Pza. de l’Església.
Begur
Dissabte, 18 de juliol
- 10:00 h a la Capella de Sa Tuna celebració litúrgica i tot seguit processió marítima i ofrena floral dels pescadors.
- 23:00 Festa Blanca de Sa Tuna amb música
Palamós
Diumenge, 19 de juliol
- 10:00h Inici des del port pesquer amb un recorregut marítim de les embarcacions fins a les platges de la Fosca i Castell.
- 11:00h Aprocessó terrestre encapçalada per la imatge de la Verge, acompanyada per la Colla Gegantera i els Grallers de Palamós i la cobla Baix Empordà.
- 12:00 Missa solemne
Roses
Dissabte, 18 de juliol
11:30 h Concentració a la Confraria de Pescadors
12.00 h Missa i ofrena floral
13.30 h Degustació de fideuà amb música de la Cobla Rossinyolets
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- El secretari municipal va advertir Salellas que mantenir el cinema Truffaut en mans del Col·lectiu era il·legal
- Mor Josep Agustí i Ros, empresari històric de la construcció gironina
- Sabies que a Palamós hi ha una barraca amb una porta ben torta?
- Les imatges de la visita a Empúries de la família reial
- El Gironès, la Selva i la Garrotxa es troben entre les comarques de Catalunya on la vegetació està més seca
- Necrològiques del 15 de juliol de 2026
- Investiguen 66 persones per punxar la llum en 65 comerços gironins