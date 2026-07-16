Protecció Civil desactiva l'alerta del PROCICAT per calor intensa però manté la de l'INFOCAT per l'elevat risc d'incendi
Es mantenen avisos de calor nocturna en alguns sectors
Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla PROCICAT per calor intensa, tot i que es mantenen avisos de calor nocturna en alguns sectors del país. D'altra banda, es manté activada l'alerta del pla INFOCAT per l'elevat perill d'incendi forestal. Aquest dijous, 107 municipis de 17 comarques estan en nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal; i 214 localitats de 24 comarques es troben en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, s'han reobert l'espai natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i el de la Muntanya de Montserrat, mentre romanen amb restricció d'accessos el Montsec d'Ares, el Montsec de Rubies, al Ribera Salada, la Baronia de Rialb, el Montsant i el Montmell-Marmellar.
Pel que fa a la calor nocturna, hi ha avís per calor intensa aquesta matinada a la zona central de Ponent. L'episodi es mantindrà la matinada de dissabte a la mateixa zona i al litoral del nord de Girona.
D'altra banda, els Bombers han rebut aquest dijous diversos avisos per focs de llamp. Entre d'altres, han actuat a Ogern, Santa Linya, Orrit i Odèn.
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