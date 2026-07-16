Territori proposa sis noves línies de transport a demanda a la Cerdanya i preveu elevar la inversió fins a 1,7 milions
L'estudi, elaborat amb el consell comarcal, constata les millores ja aplicades a les línies cap a La Seu i Barcelona
El departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i el Consell Comarcal de la Cerdanya han presentat un estudi de millora del transport públic per carretera a la comarca que planteja el desplegament de sis noves línies de transport a demanda i preveu elevar la inversió anual en transport públic de prop d'1,1 a més d'1,7 milions d'euros. El document, elaborat conjuntament amb els municipis del territori, també constata millores ja aplicades en la línia cap a la Seu d'Urgell i en l'eix Llívia-Puigcerdà-Barcelona. La consellera Sílvia Paneque ha defensat la mobilitat sostenible com a eina de cohesió territorial i igualtat d'oportunitats a la Cerdanya i a la resta de comarques de muntanya.
L'estudi constata el reforç de la col·laboració entre el departament i el consell comarcal per garantir la mobilitat en àmbits de baixa demanda, amb un conveni de gestió que preveu per al 2026 una aportació de 304.000 euros. En paral·lel, ja s'han fet efectives diverses millores en el transport regular com és el cas de la línia L0576, que uneix Llívia, Puigcerdà i la Seu d'Urgell, i que ha incorporat set noves expedicions entre setmana i dues més el cap de setmana, amb una inversió de 240.764 euros. També la línia L0462 cap a Barcelona ha sumat una expedició els divendres perquè els estudiants puguin tornar a la Cerdanya i reincorporar-se a Barcelona diumenge, amb un cost anual de 45.000 euros.
A banda d'aquestes millores ja aplicades, el departament estudia una ampliació addicional d'aquest darrer servei, valorada en 275.000 euros, dins el segon Pla de Xoc, com també una nova connexió entre Llívia, Puigcerdà i Girona per facilitar els desplaçaments dels estudiants de la comarca a la Universitat de Girona; totes dues, de moment, en fase d'anàlisi.
Paneque ha remarcat que la Cerdanya “té unes necessitats de mobilitat específiques derivades de la seva realitat geogràfica i demogràfica” i ha defensat solucions “pensades per connectar millor les persones amb els estudis, la feina i els serveis”.
Aposta pel transport a demanda amb Clic.cat
L'estudi planteja com a principal novetat el desplegament de la marca Clic.cat, un servei de transport a demanda pensat per connectar els nuclis amb menys població. En concret, es proposa la creació de sis noves línies que funcionarien de dilluns a dissabte: Bellver–Pi–Riu–Bellver; Martinet–Montellà; Martinet–Músser–Arànser–Viliella; All–Meranges–Ger; Guils–Puigcerdà, i La Molina–Alp–Das–Urús.
La consellera ha vinculat aquesta aposta a la descarbonització de la flota d'autobusos, en el marc del decret llei de mesures urgents en matèria de transport públic interurbà aprovat recentment pel Parlament, i ha subratllat que l'ampliació de serveis respon a criteris de cohesió territorial i equitat.
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