Baixen les morts per ofegament als entorns aquàtics de les comarques de Girona, però deixen 17 ferits de gravetat
Tres persones han perdut la vida durant el primer mes de la temporada de bany, una menys que l’any passat, mentre preocupen els accidents en piscines amb infants implicats
Les morts per ofegament als entorns aquàtics de les comarques gironines han disminuït durant el primer mes de la temporada de bany. Entre el 15 de juny i el 15 de juliol han perdut la vida tres persones, una menys que durant el mateix període de l’any passat. Tot i aquest descens, els incidents continuen deixant un balanç elevat de persones afectades: 17 banyistes han resultat ferits en platges i piscines.
Les tres víctimes mortals d’aquest estiu s’han registrat en una platja i en dues piscines. En canvi, no s’ha produït cap mort en aigües interiors, com rius, pantans o gorgs. Durant el primer mes de la campanya del 2025 hi va haver quatre víctimes mortals a Girona, totes elles a la Costa Brava.
La reducció es concentra, per tant, a les platges de la Costa Brava. Aquest any només s’hi ha comptabilitzat una víctima mortal durant el primer mes de temporada, davant les quatre del mateix període del 2025. Es tracta d’un ciutadà francès de 54 anys que va morir el 12 de juliol a la platja d’Empuriabrava, a Castelló d’Empúries.
En el moment de l’incident, la platja disposava de servei de vigilància i hi onejava la bandera groga, que obliga els banyistes a extremar la precaució. Els serveis d’emergències van intentar reanimar l’home, però no van poder salvar-li la vida.
11 ferits a les platges
Al marge d’aquesta víctima mortal, el recompte situa en onze les persones ferides ja siguin de poca gravetat, greus o crítiques en incidents d’ofegament a les platges gironines entre el 15 de juny i el 15 de juliol. Els casos s’han repartit entre municipis com Tossa de Mar, Roses, Blanes, Palamós, l’Escala, Cadaqués i Lloret de Mar, segons les dades facilitades per Protecció Civil.
Entre els incidents de més gravetat hi ha el d’una nena de sis anys ferida crítica el 28 de juny a la platja del Riuet de l’Escala, una zona sense servei de vigilància. Un home de 80 anys també va haver de ser traslladat greu en helicòpter a l’Hospital Josep Trueta després de patir un ofegament a la platja de sa Conca de Cadaqués.
Morts i ferits en piscines
La situació és diferent a les piscines, on aquest estiu ja han mort dues persones, mentre que durant el mateix període de l’any passat no s’hi havia registrat cap víctima mortal a les comarques gironines. Les dues morts s’han produït en piscines privades i les víctimes eren dones d’edat avançada.
La primera va ser una dona de 83 anys que va morir el 25 de juny en una piscina particular de Sant Antoni de Calonge. El segon cas es va produir l’11 de juliol a Llagostera, on va perdre la vida una dona de 79 anys en una piscina privada.
Les piscines també han deixat sis persones ferides durant el primer mes de campanya. Els incidents s’han registrat a Sant Feliu de Guíxols, Porqueres, Torroella de Montgrí, Caldes de Malavella, Sant Hilari Sacalm i Lloret de Mar.
Quatre infants de tres anys
Quatre dels sis afectats són infants de tres anys, un fet que reforça les advertències de Protecció Civil sobre la necessitat d’una vigilància constant dels menors. Un nen va resultar ferit greu a la piscina municipal de Porqueres i una nena de la mateixa edat va ser traslladada també greu a l’Hospital Josep Trueta després d’un incident en una piscina privada de Caldes de Malavella. També a Sant Hilari Sacalm i en un hotel de Lloret, una nena i un nen de la mateixa edat, van resultar ferits de poca gravetat i van ser evacuats a l'hospital Santa Caterina de Salt i el de Blanes, respectivament.
El balanç global de ferits no es pot comparar amb el del 2025 perquè les dades facilitades no inclouen el nombre d’ofegaments no mortals registrats aleshores a les platges gironines. Sí que es pot fer la comparació en piscines: sis persones han resultat ferides aquest any, la mateixa xifra que durant el primer mes de la campanya passada.
20 morts a Catalunya
Les dades gironines formen part d’un estiu especialment tràgic al conjunt de Catalunya. Entre el 15 de juny i el 15 de juliol han mort vint persones ofegades: onze a les platges, sis en piscines i tres en aigües interiors. Durant el mateix període, 19 persones han resultat ferides a les platges i 26 més en piscines.
Protecció Civil relaciona l’augment de l’afluència als espais de bany amb les altes temperatures i demana mantenir una actitud prudent. Recomana prioritzar les zones de bany vigilades, respectar les banderes i les indicacions dels socorristes, no entrar a l’aigua en cas de cansament o indisposició i no sobrevalorar les pròpies capacitats per nedar. Com cada any, la ciutadania pot consultar la bandera que oneja en cada moment a les platges vigilades en el visor de platges de Protecció Civil de la Generalitat.
En el cas de les piscines, l’organisme insisteix que els infants han d’estar sempre sota la supervisió directa i continuada d’una persona adulta. També demana evitar distraccions com el telèfon mòbil i recorda que els menors no es poden deixar sols dins de l’aigua ni als voltants, encara que sàpiguen nedar o portin elements de flotació.
Un mort fora de la campanya
Al marge de les tres víctimes registrades durant la temporada de bany, aquest 2026 també hi ha hagut una mort per ofegament fora de la campanya a les comarques gironines. Un home de 55 anys va morir el 24 de maig a la platja d’Empuriabrava, a Castelló d’Empúries. Aquest cas no s’inclou en la comparació principal perquè es va produir abans de l’inici oficial de la temporada, fixat el 15 de juny.
Fins al 15 de juliol del 2025, en canvi, s’havien comptabilitzat sis morts fora de campanya: quatre a les platges —a Tossa de Mar, Pals, Roses i Llançà—, una en una piscina particular de Torroella de Montgrí i una altra en un gorg de les Planes d’Hostoles. Aquestes víctimes tampoc no se sumen a les quatre morts registrades durant el primer mes de la temporada de bany de l’any passat.
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