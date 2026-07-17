L'Aemet amplia la seva xarxa a Girona amb tres noves estacions meteorològiques automàtiques
Els nous equips situats a Porqueres, el Port de la Selva i Ripoll, formen part del pla estatal de renovació de la xarxa d'observació meteorològica
L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha incorporat tres noves estacions meteorològiques automàtiques (EMA) a les comarques gironines, ubicades a Porqueres, el Port de la Selva i Ripoll. Les instal·lacions formen part del projecte de modernització de la xarxa d'observació meteorològica de l'organisme, finançat amb fons europeus Next Generation a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
La iniciativa s'emmarca en un projecte estatal que preveu la instal·lació de 120 estacions meteorològiques automàtiques i la renovació d'altres infraestructures de l'Aemet, amb l'objectiu de millorar la capacitat d'observació i la precisió de les prediccions meteorològiques.
Amb aquestes tres incorporacions, la província de Girona disposa de 19 estacions meteorològiques automàtiques de l'Aemet distribuïdes pel territori. La xarxa inclou punts d'observació a Cap de Creus, Castelló d'Empúries, Blanes, l'Estartit, el Port de la Selva, Castell d'Aro, Girona, Girona Aeroport, Figueres, Porqueres, les Planes d'Hostoles, la Vall de Bianya, Espolla, Sant Pau de Segúries, Sant Hilari Sacalm, Ripoll, Planoles, Maçanet de Cabrenys i la Molina.
El funcionament de les estacions
Les estacions EMA registren de manera automàtica i continuada dades com la temperatura, la humitat, la precipitació i el vent. Aquesta informació s'utilitza per elaborar les prediccions meteorològiques, detectar fenòmens adversos, analitzar l'evolució del clima i donar suport a sectors com l'agricultura, la ramaderia o la gestió energètica.
Cada estació incorpora diversos sensors, entre els quals hi ha una torreta que protegeix els sensors de temperatura i humitat, un pluviòmetre per mesurar la precipitació i un penell i un anemòmetre per registrar la direcció i la velocitat del vent. Totes les dades recollides es transmeten a un enregistrador de dades que s'encarregat d'emmagatzemar-les i enviar-les de manera continuada als sistemes de l'Aemet.
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