L'UCI del Trueta obre les portes a les famílies gairebé tot el dia
L’hospital ha implementat un nou protocol per afavorir l’acompanyament dels pacients mitjançant un model de visites ampliat i la implicació dels familiars en el procés de cures i recuperació
L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta ha implantat un nou protocol destinat a promoure la presència i la participació de les famílies en el procés assistencial a la Unitat de Cures Intensives (UCI). Entre els canvis que s’hi incorporen, destaquen una primera entrevista per recollir les necessitats, expectatives i preocupacions de la família, la priorització —sempre que sigui possible— de la presència física de la família mitjançant un model de visites ampliat i flexible, i la implicació d’aquesta en el procés de cures, ajustades a les circumstàncies de cada cas.
El nou protocol, que des de fa unes setmanes s’ha anat instaurant al Servei, també inclou la Unitat de Crítics i Semicrítics situada a la 9a planta del centre. La iniciativa respon a la constatació científica que la integració progressiva de les famílies en els processos de recuperació pot aportar beneficis clínics, emocionals i organitzatius sense comprometre la seguretat del pacient. D’igual manera, s’alinea amb les iniciatives de l’Hospital Trueta destinades a prestar una atenció assistencial centrada en la persona i el seu entorn pròxim.
Els canvis s’han introduït en diferents fases del procés d’estada a l’UCI, des de l’ingrés fins al seguiment i l’avaluació per part del pacient i l’entorn familiar. Això ha comportat que la seva aplicació integri els diferents perfils professionals de medicina, infermeria, TCAI, zeladors, psicologia, fisioteràpia i administració que treballen a la Unitat.
També ha comportat l’adequació d’espais com la sala d’espera dels familiars, on s’ha habilitat una pantalla en la qual s’informa en temps real del tipus d’atenció que està rebent la persona ingressada i la disponibilitat per ser visitada.
Per facilitar l’accés a l’UCI, s’ha creat una targeta amb un codi QR que pot ser escanejat pel lector instal·lat al costat de la porta d’entrada. El personal administratiu és l’encarregat de proporcionar aquesta targeta al cuidador principal amb l’objectiu que pugui entrar-hi amb més comoditat, sempre mantenint les mesures d’higiene vinculades al rentat de mans o a l’ús de roba estèril individual que requereix l’espai.
Horaris d’acompanyament ampliats
Pel que fa al model de visites, s’ha adaptat a la voluntat i les necessitats dels familiars amb l’ampliació i flexibilització dels horaris, que s’organitzen en tres trams. Des de les 13.00 h i fins a les 8.00 h, l’accés és obert per a una persona acompanyant de referència —cal designar entre un i tres familiars o tutors—. Entre les 13.00 h i les 15.00 h es facilita la informació mèdica, en presència de fins a dos familiars i procurant que sigui en un espai destinat a parlar amb privadesa i proximitat. Finalment, entre les 20.00 h i les 21.00 h, el pacient pot rebre la visita al box de fins a dos familiars, que poden variar, si és necessari.
En cas que la presència continuada no pugui garantir-se per motius clínics o personals, els professionals de la Unitat continuaran facilitant formes de comunicació no presencial per mantenir el contacte continuat família-pacient. Aquests canals de comunicació inclouen trucades, missatges escrits i audiovisuals.
Escola de famílies
Una de les principals iniciatives que incorpora el protocol és la implicació de la família en el procés de cures, cosa que garanteix que aquesta col·laboració es faci de manera voluntària i ajustada a les circumstàncies de cada cas. En aquest context, des de la Unitat s’ha donat impuls a l’Escola de famílies, una iniciativa formativa adreçada als familiars de pacients ingressats a l’UCI, orientada a facilitar l’acollida i a promoure una participació segura i informada en les cures. Aquesta participació posa especial atenció en la prevenció i el tractament no farmacològic del delírium —també anomenat síndrome confusional—, que es caracteritza per una alteració sobtada de l’atenció, la consciència i les funcions cognitives del pacient.
L’Escola de famílies està basada en sessions quinzenals, de 30 a 45 minuts, adreçades a grups reduïts de famílies voluntàries. Les sessions inclouen continguts pràctics sobre higiene, ús d’equips de protecció, coneixement dels aparells mèdics, implicació en cures bàsiques, comunicació amb el pacient crític i mesures no farmacològiques per prevenir el delírium, com la reorientació, la mobilització i la promoció del descans.
L’activitat està impartida per professionals de l’equip multidisciplinari de l’UCI —metges i metgesses intensivistes, infermers i infermeres i TCAI— i utilitza una metodologia pràctica, amb demostracions, tallers interactius, explicacions adaptades i espais de resolució de dubtes. D’aquesta manera, es redueixen pors i incerteses, alhora que es reforça la comunicació i la confiança amb l’equip assistencial.
A la vegada, es vol fomentar la participació de les famílies en el treball de fisioteràpia, sempre adaptat a l’estat de consciència del pacient i sota la instrucció segura i específica del fisioterapeuta de l’UCI. Aquesta col·laboració pot incloure diferents tipus de mobilitzacions o exercicis de major o menor intensitat, així com la participació en exercicis de fisioteràpia respiratòria bàsics.
Avaluació continuada
Per tal d’avaluar el bon funcionament d’aquest protocol, es durà a terme un seguiment continuat de diferents indicadors mitjançant l’ús d’enquestes a familiars de pacients a l’UCI, com a resposta a la necessitat d’escoltar qui acompanya el pacient crític. D’aquesta manera, s’ha elaborat una enquesta dirigida a les famílies per recollir de manera continuada informació valuosa sobre la seva experiència i mesurar la qualitat percebuda del tracte humà i professional, de cara a aplicar estratègies de millora.
D’igual manera, també s’ha elaborat una enquesta dirigida als mateixos professionals de l’UCI per avaluar el grau de participació de les famílies i, si escau, fer els ajustos necessaris per garantir el correcte desenvolupament del protocol.
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