La CUP qüestiona el PLATER per ignorar la feina feta al territori
La CUP-Som Poble ha dut a terme una xerrada a Cornellà del Terri per exposar el seu posicionament sobre el PLATER, el Pla Territorial Sectorial per a la implantació d'energies renovables. La formació ha denunciat que el model impulsat pel Govern de la Generalitat s'està tramitant sense una participació real i sense donar als ajuntaments el paper que els correspon
Durant l'acte, el diputat Dani Cornellà ha assenyalat les principals mancances del pla, criticant que no prioritzi prou els espais antropitzats ni aposti decididament per la inversió pública. També ha lamentat la manca de transparència i d'informació per part del Govern durant el procés d'elaboració del PLATER i ha denunciat que s'ha ignorat la feina que ja s'havia fet al territori, com la desenvolupada per les Oficines Comarcals de Transició Energètica, que no s'ha tingut en compte en la redacció del pla.
Per la seva banda, la consellera comarcal Sandra Pazos ha analitzat l'afectació del pla al territori, destacant que s'han deixat fora espais antropitzats com l'abocador de Puigpalter. Segons ha afirmat, «la participació dels municipis és imprescindible per avançar cap a una transició energètica justa, però ni el PSC ara, ni abans ERC i Junts, ho han tingut en compte».
Per acabar, Dani Cornellà ha reivindicat l'estudi elaborat fa uns mesos per la CUP Comarques Gironines, que resalta el potencial de generar una gran quantitat d'energia renovable aprofitant espais ja transformats, com ara zones de l'AP-7, sorreres, pèrgoles, instal·lacions de plaques solars flotants o projectes d'agrovoltaica.
Finalment, el diputat ha recordat que el Parlament de Catalunya va aprovar una proposta que constata que el procés d'elaboració del PLATER no s'ha fet adequadament, tot remarcant que el Ple també va aprovar prioritzar la implantació d'instal·lacions d'energies renovables en espais antropitzats i altres espais alternatius.
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