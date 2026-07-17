Rescaten amb helicòpter un excursionista ferit a Queralbs
L’home va caure i es va lesionar una cama en aquesta ruta d’alta muntanya, a prop del refugi de Coma de Vaca
Els Bombers de la Generalitat van rescatar dijous a la tarda un excursionista ferit al camí dels Enginyers, al terme municipal de Queralbs, després que caigués mentre feia aquesta ruta d’alta muntanya dels Pirineus catalans, que uneix el Santuari de Núria amb la vall del Freser i arriba fins al refugi de Coma de Vaca.
L’avís es va rebre quan faltaven uns 10 minuts per les set de la tarda des d’un punt pròxim al refugi. L’home havia patit una lesió en una cama i no podia continuar caminant, informen des del cos d'emergències.
Després de fer-li una primera valoració, els Bombers amb el mitjà aeri i els efectius dels GRAE el van localitzar i posteriorment, evacuar amb helicòpter fins al punt on l’esperava una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Els sanitaris el van traslladar posteriorment a l’Hospital de Campdevànol perquè li valoressin la lesió.
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