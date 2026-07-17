Salvem les Valls recapta prop de 29.500 euros per finançar el recurs contenciós administratiu contra la variant d'Olot
L'entitat confia que la justícia els donarà les mesures cautelars per frenar l'inici de les obres
Salvem les Valls ha recaptat 29.494 euros a través de la campanya de micromecenatge que ha dut a terme i que han de servir per poder tirar endavant un recurs contenciós administratiu contra el projecte de la variant d'Olot i les Preses. L'entitat confia que amb aquests diners es pugui tirar endavant el recurs i que la justícia accepti les mesures cautelars que demanaran i que pretenen aturar l'inici de les obres. Des de Salvem les Valls agraeixen la col·laboració ciutadana i assenyalen que haver aconseguit arribar al pressupost fixat i superar-lo en més de 1.000 euros "demostra la sensibilitat" per part de la ciutadania i consideren que cal que el projecte sigui revisat "amb el màxim rigor tècnic, ambiental i jurídic".
L'entitat assenyala que a través del micromecenatge han pogut també explicar quina és la problemàtica que, a criteri seu, presenta l'actual projecte de la variant. En aquest sentit, han volgut desmentir un dels principals motius que es dona per a la construcció de la variant. En aquest sentit, des de Salvem les Valls remarquen que les dades indiquen que prop del 80% dels desplaçaments diaris són interns, vinculats a la feina, els estudis o els serveis.
Això, diuen des de l'entitat, fa evident que continuaran existint independentment de la construcció de la variant. A més, recorden que el mateix estudi de trànsit del projecte preveu que la reducció de vehicles en alguns punts serà limitada i temporal, mentre que en altres fins i tot augmentarà la intensitat del trànsit o es generaran nous colls d'ampolla.
"Per això defensem que la Garrotxa necessita un veritable pla de mobilitat, basat en un transport públic més eficient, una xarxa segura de mobilitat a peu i en bicicleta i mesures que donin resposta als desplaçaments quotidians de la població", destaca l'entitat en un escrit.
Un altre dels aspectes que han volgut explicar a la campanya té a veure amb l'afectació a l'aqüífer fluviovolcànic de la Garrotxa, una reserva estratègica d'aigua de la qual depenen unes 50.000 persones, així com l'agricultura i els ecosistemes de la comarca.
Segons Salvem les Valls, el projecte constructiu contempla que s'extreguin aproximadament 19 hm³ d'aigua cada any, un volum equivalent a prop de tres anys del consum domèstic i industrial de tota la Garrotxa. Aquesta previsió genera una "preocupació fonamentada sobre la possible afectació tant a la disponibilitat com a la qualitat d’aquest recurs essencial".
Finalment, també alerten dels possibles impactes sobre els aiguamolls de la Moixina. L'entitat assegura que el projecte preveu un descens del nivell freàtic que podria afectar la surgència de la Deu Vella i un dels espais naturals més emblemàtics de la comarca, amb conseqüències que podrien ser difícils de revertir si l'aqüífer no recupera els seus nivells un cop finalitzades les obres.
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