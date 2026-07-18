La calor empitjora la contaminació per ozó a les comarques gironines
L’Empordà supera durant 88 dies del 2025 la recomanació de l’OMS d’aquest element
L’estació de la ciutat de Girona registra pics de diverses partícules
La calor i les onades de temperatures extremes van empitjorar durant el 2025 la contaminació per ozó a les comarques gironines. L’informe anual d’Ecologistes en Acció sobre la qualitat de l’aire atribueix l’augment d’aquest contaminant a les temperatures elevades i a la forta radiació solar, especialment durant les tres onades de calor de juny, juliol i agost.
Al conjunt de Catalunya, les superacions del valor legal europeu de l’ozó fixat per protegir la salut van augmentar un 18% respecte d’aquell període i les concentracions van ser les més elevades des del 2015. L’ozó no s’emet directament, sinó que es forma a l’atmosfera quan contaminants procedents del trànsit, la indústria o la ramaderia reaccionen amb la radiació solar i les temperatures altes.
La dada gironina més elevada es va registrar a l’Empordà, on la mitjana de les estacions va superar durant 88 dies la guia de l’OMS de 100 micrograms d’ozó per metre cúbic en períodes de vuit hores. A la zona de Comarques de Girona van ser 65 dies, quan l’organització recomana no excedir aquest valor més de tres jornades l’any.
Tot i aquests registres, en termes generals no es va incomplir el valor màxim legal europeu vigent, més permissiu que la recomanació sanitària de l’OMS, a excepció de les estacions del Montseny i Santa Maria de Palautordera, incloses en la zona Comarques de Girona.
Partícules i diòxid de nitrogen
Per altra banda, la mitjana anual de partícules contaminants PM10 va ser de 16 micrograms per metre cúbic tant a l’Empordà com a la zona Comarques de Girona. La xifra supera lleugerament els 15 recomanats per l’OMS, però queda per sota dels 20 que la Unió Europea establirà com a límit legal el 2030.
La diferència va ser més clara amb les partícules fines PM2,5. La mitjana anual va arribar als 9 micrograms a l’Empordà i als 10 a les Comarques de Girona, davant dels 5 recomanats per l’OMS. El topall d’aquest contaminant es va superar durant 25 i 37 dies, respectivament, tot i que l’organització recomana no fer-ho més de tres vegades l’any. Amb vista a la normativa europea del 2030, l’Empordà quedaria per sota del futur límit anual de 10 micrograms i les Comarques de Girona se situarien just en aquest valor.
El diòxid de nitrogen va presentar els nivells més baixos a l’Empordà, amb una mitjana anual de 3 micrograms i cap superació de la guia diària de l’OMS. A la zona Comarques de Girona, la mitjana va ser de 10 micrograms, just el valor anual recomanat per l’organització. En tots dos territoris, els registres van quedar per sota tant del límit legal vigent com del nou valor europeu del 2030.
Situació a la ciutat de Girona
A la ciutat de Girona, l’estació de control situada a l’Escola Municipal de Música va registrar concentracions anuals de partícules PM10, partícules fines PM2,5 i diòxid de nitrogen per sobre de les recomanacions de l’OMS.
La mitjana anual de partícules PM10 va ser de 18 micrograms per metre cúbic, per sobre dels 15 recomanats. En aquest cas, però, només es van registrar dos dies per damunt dels 45 micrograms, per sota del màxim de tres superacions anuals que estableix la guia diària.
La diferència va ser més marcada en les partícules fines PM2,5. L’estació va assolir una mitjana anual de 10 micrograms per metre cúbic, el doble dels cinc recomanats per l’OMS. A més, va superar durant 46 dies el valor diari de 15 micrograms.
Pel que fa al diòxid de nitrogen, molt relacionat amb el trànsit motoritzat a les ciutats, la mitjana anual va ser de 19 micrograms per metre cúbic, gairebé el doble dels deu recomanats. Durant 48 dies també es va superar la guia diària de 25 micrograms.
Malgrat incomplir les recomanacions sanitàries de l’OMS, Girona es manté dins dels futurs límits anuals europeus previstos per al 2030. La nova normativa fixa màxims de 20 micrograms per metre cúbic per a les PM10, deu per a les PM2,5 i 20 per al diòxid de nitrogen. L’estació gironina va registrar, respectivament, 18, 10 i 19 micrograms, de manera que les partícules fines es troben just al límit.
La pols africana activa un avís per contaminació
La Generalitat va activar dimecres passat un avís preventiu per mala qualitat de l’aire a tot Catalunya, incloses les comarques gironines, per l’augment de les partícules en suspensió provocat per una intrusió de pols africana. És la segona vegada en vuit dies que el Govern adopta aquesta mesura, ja que el 8 de juliol ja va declarar un primer avís.
La mitjana diària de les partícules PM10 —les que tenen un diàmetre inferior a deu micres— va superar dimecres el valor de 50 micrograms per metre cúbic en onze estacions de la xarxa de vigilància catalana. Ahir, fins a les vuit del matí, el llindar continuava sobrepassat en quatre punts: Granollers, Mollet del Vallès, l’Observatori Fabra de Barcelona i Ponts.
Cap d’aquestes quatre estacions és a les comarques gironines, però l’avís s’ha estès a tot el territori perquè es preveu que la intrusió de pols africana es mantingui i que les condicions atmosfèriques no facilitin una dispersió significativa de les partícules.
L’avís de la setmana passada va ser per motius diferents, després que deu estacions superessin el valor diari de PM10. En aquella ocasió, la Generalitat va assenyalar que el fum dels incendis de les hores precedents havia contribuït a empitjorar la qualitat de l’aire. A banda dels nivells moderats de partícules, també van incrementar els nivells d’ozó troposfèric (O3), amb perill de superar els topalls a les comarques gironines, entre altres zones.
Els nivells de la qualitat de l’aire es poden consultar a temps real a través de l’aplicació gratuïta per a telèfons mòbils AireCat, a l’App Store i a Google Play Store, o a l’entorn web d’informació de les dades de qualitat de l’aire. Al Canal Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya s’hi detallen les principals mesures i recomanacions per reduir l’exposició a la contaminació.
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