Rescaten un excursionista indisposat a Vilallonga de Ter
L’home no podia continuar la ruta i els Bombers l’han localitzat
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Ensurt aquest dissabte al matí per a un excursionista al coll dels Tres Pics, al terme municipal de Vilallonga de Ter. L’home ha alertat pels volts de dos quarts onze el 112 perquè tenia molèsties i no podia continuar la ruta.
Els Bombers de la Generalitat han mobilitzat tres dotacions terrestres i han pogut contactar amb l’excursionista, que els ha explicat que patia un possible problema relacionat amb l’alimentació.
Els efectius l’han localitzat pels volts de tres quarts de dotze del migdia a la pista que va de Tregurà de Dalt cap als Tres Pics. L’home estava conscient i hidratat.
Finalment, els Bombers l’han traslladat fins al CAP de Camprodon, on ha estat atès pels serveis sanitaris.
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