El seminarista Lluc Juscafresa serà ordenat diaca aquest diumenge a Banyoles
Nascut a Banyoles l'any 2001, Lluc Juscafresa ha realitzat la seva formació al Seminari Major Interdiocesà de Catalunya, a Barcelona, i continuarà el seu camí de preparació cap al presbiterat
La parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles acollirà demà 19 de juliol, a les 18.30 h, l'ordenació diaconal del seminarista Lluc Juscafresa Illamola, en una celebració presidida pel bisbe de Girona, fra Octavi Vilà.
Nascut a Banyoles l'any 2001, Lluc Juscafresa ha realitzat la seva formació al Seminari Major Interdiocesà de Catalunya, a Barcelona, i continuarà el seu camí de preparació cap al presbiterat. Amb l'ordenació diaconal fa un nou pas en el seu itinerari vocacional, assumint el ministeri del servei a l'Església mitjançant l'anunci de l'Evangeli, la celebració de la litúrgia i la caritat. «Fa sis anys que vaig entrar al seminari, i quan entres al seminari saps que un dia arribarà l'ordenació diaconal i un dia l’ordenació de capellà. Aquest any era l'últim any de formació en el seminari, llavors sabia que tard o d'hora arribaria el moment.» «Ho visc amb molta il·lusió, acabant de preparar els detalls per la celebració del diumenge», explica Juscafresa.
El seu recorregut cap al ministeri ordenat ha estat marcat per diverses etapes. El 26 d'octubre de 2024 va rebre l'admissió als ordes, el 6 de maig de 2025 va ser instituït lector i el 20 de desembre de 2025 va rebre el ministeri de l'acolitat.
El nou diaca declara que l'important és viure amb fidelitat, esperit de servei i entrega, i respondre a la crida de l'església de Déu a l'edat que sigui, sempre fent-ho amb il·lusió i alegria.
En una entrevista que es publica aquest diumenge al Full Parroquial del Bisbat de Girona, Lluc Juscafresa afegeix que després de sis anys de seminari viu aquest moment «amb gratitud per totes les persones que han acompanyat el camí: formadors, companys, familiars, parròquies i preveres» i considera el diaconat «un regal de Déu que comporta responsabilitats» i una invitació a viure amb més intensitat la pregària, el servei i la disponibilitat als altres.
També destaca que un dels grans reptes de l'Església avui és «anunciar l'Evangeli amb fidelitat i amb un llenguatge entenedor», arribar als joves i continuar avançant en una Església cada vegada més sinodal i col·laborativa. El seu testimoni vocacional té una vinculació especial amb el santuari de Lourdes i amb l'Hospitalitat de Girona, experiència que considera decisiva en el descobriment de la seva vocació.
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