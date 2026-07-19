Els Agents Rurals detecten un 24% més d’abocaments il·legals a les comarques de Girona en un any
Els efectius aixequen 500 actes durant el 2025 i més de la meitat corresponen a residus domèstics i electrodomèstics
Els abocaments il·legals de residus a les comarques gironines van augmentar de manera considerable durant el 2025. Els Agents Rurals van registrar 500 actes d’inspecció per infraccions relacionades amb l’abandonament de deixalles a l’Àrea Regional de Girona, un 24% més que les 404 comptabilitzades l’any anterior.
En total, durant els dos últims anys es van aixecar 904 actes per abocaments a Girona. Els residus es localitzen habitualment en espais naturals, camins rurals, marges de pistes forestals, descampats i zones periurbanes, on són abandonats sense autorització ni una gestió adequada.
La tipologia més freqüent continua sent la dels residus sòlids urbans, que inclou principalment deixalles domèstiques, mobles i electrodomèstics. Durant el 2025 es van aixecar 259 actes per aquesta mena d’abocaments, davant de les 190 del 2024. L’increment és del 36% i aquests residus ja representen més de la meitat de totes les infraccions detectades durant l’últim any, segons les dades facilitades pels Agents Rurals.
En segon lloc hi ha les restes procedents d’obres menors, amb 71 actes el 2025, deu més que les 61 registrades un any abans. Es tracta habitualment de runa, materials de construcció o elements retirats durant petites reformes que no s’han traslladat a una deixalleria o a un gestor autoritzat.
Més vehicles abandonats
També destaca l’increment dels vehicles fora d’ús abandonats. Els Agents Rurals van aixecar 56 actes per aquesta tipologia durant el 2025, davant de les 37 de l’any anterior. Això suposa una pujada de més del 51%, la més elevada entre les principals categories analitzades.
Els vehicles abandonats poden provocar afectacions ambientals perquè contenen combustibles, olis, bateries i altres components potencialment contaminants. Sovint apareixen en zones forestals, camins poc transitats o espais allunyats dels nuclis habitats.
En canvi, van disminuir els abocaments vinculats a restes de plantacions de cànnabis. Durant el 2024 se’n van registrar 55, mentre que el 2025 la xifra va baixar fins a 35. Tot i aquest descens, continuen situant-se entre les tipologies més habituals detectades pels Agents Rurals a la demarcació.
Aquestes restes poden incloure plantes, testos, substrats, tubs, envasos de fertilitzants i altres materials utilitzats en cultius interiors o exteriors. En alguns casos, els responsables se’n desprenen després de desmantellar una plantació per evitar que els residus els puguin relacionar amb l’activitat il·lícita.
Les inspeccions també han permès detectar pneumàtics, residus industrials, hidrocarburs, runes i altres deixalles abandonades de manera incontrolada. Algunes de les actuacions s’han dut a terme en espais naturals protegits, entorns especialment vulnerables per l’impacte que els residus poden tenir sobre el sòl, l’aigua, la fauna i el paisatge.
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