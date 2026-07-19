Més de 1.200 persones participen en la 28a edició de la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà
L'edició tanca amb més de 450 inscrits a les activitats formatives i lliura el Premi AUCer-Vila de Puigcerdà a la millor estudiant de la Cerdanya
Més de 1.250 persones han participat en la 28a edició de la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà al llarg d'aquesta setmana. L'organització n'ha fet un balanç molt positiu i assegura que "es consolida un model que continua creixent tant en participació com en impacte al territori".
Pel que fa a l'oferta formativa, s'hi ha inscrit un total de 457 persones, 192 han estat alumnes que han participat en cursos i tallers i 265 professionals que han pres part en les jornades especialitzades.
L'activitat més multitudinària ha estat la Nit de les Arts, celebrada dimecres al Parc Schierbeck, que va reunir més de 400 espectadors en l'espectacle "Way of Feel", de la companyia Locure. Per altra banda, la Nit dels Estels va congregar més de 180 persones que van pujar al Niu de l'Àliga amb telecabina. També van destacar la conferència inaugural a càrrec de la cuinera Ada Parellada i l'acte de cloenda, protagonitzat pel filòsof Francesc Torralba.
Un dels moments més destacats de la setmana va ser el tradicional sopar de la Universitat d'Estiu, durant el qual es va lliurar el Premi AUCer-Vila de Puigcerdà al millor expedient de Batxillerat de la comarca. El guardó, dotat amb un beca de 1.500 euros es va lliurar a Ona Leis Palau, que ha obtingut una nota de 9,5 sobre 10 i que a partir de setembre estudiarà Periodisme a la Universitat Pompeu Fabra.
Durant el sopar també es va fer entrega del Premi Amic AUCer, que reconeix persones o institucions que han col·laborat de manera destacada amb els projectes de l'Associació Universitària de Cerdanya. En aquesta edició el reconeixement es va atorgar a l'Escola Vedruna de Puigcerdà per la seva implicació i acompanyament al llarg dels anys.
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