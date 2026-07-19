La temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles supera els 30°C per primera vegada
La nova dada trenca tots els rècords i supera les registrades l'any passat i l'anterior, quan es van superar per primer cop els 29°C
La temperatura de l'aigua a la superfície de l'estany de Banyoles ha arribat als 30°C, segons dades de l'observador meteorològic Josep Pascual. És la primera vegada que s'assoleix aquesta temperatura des que es tenen registres. La sèrie de Pascual va començar l'agost de 1976, tot i que no va esdevenir una sèrie regular fins l'any 1996.
L'observador ho ha reportat aquest divendres 17 de juliol i representa una temperatura superior a la registrada l'any passat i l'anterior, quan es van superar per primer cop els 29°C. El 6 d'agost del 2024 es va arribar a una temperatura de 29°C i el 20 de juny del 2025 als 29,2°C. Aquesta nova dada trenca aquests dos últims rècords i supera la barrera dels 30°C.
Banyoles registra una nit tòrrida
Després de setmanes amb temperatures molt per sobre de l'habitual, Banyoles ha viscut aquest dijous la segona nit tòrrida mai registrada, quan la temperatura mínima no va baixar dels 25 graus. De fet, el meteoròleg Enric Estragués assegura que aquest fet només s'ha produït una altra vegada des de 1950 i ho qualifica d'"extraordinari".
La primera es va registrar el 23 d'agost del 2023 amb una temperatura de 25,8°C de mínima. La segona, aquest dijous 16 de juliol, no es va baixar dels 25,3°C. Respecte a les nits tropicals, aquelles que no baixen dels 20°C, Banyoles n'ha comptabilitzat vint-i-una entre els mesos de juny i juliol d'aquest any.
Pel que fa a la calor diürna, el passat 8 de juliol es va registrar a Banyoles una temperatura de 41,4°C, la setena més alta des que se'n tenen registres (període 1950-2026). Segons les dades d'Estragués, la més alta mai registrada es va viure el 18 de juliol del 2023 quan la temperatura es va enfilar fins els 44,2°C.
L'inici d'estiu més càlid a Catalunya des de 1950
Aquestes dades arriben després que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) apuntés que la primera meitat de l’estiu ha estat la més càlida registrada a Catalunya des de 1950. En el seu balanç climàtic assegurava que la temperatura mitjana presentava una anomalia de 3,8°C per sobre de la mitjana climàtica i era la més elevada des que es tenen dades homogènies. Fins i tot superava per dues dècimes el rècord assolit l’any passat, quan l’anomalia es va situar en 3,6°C.
De fet, en el cas de la temperatura màxima, l’anomalia era encara més excepcional: durant el període entre l’1 de juny i el 15 de juliol ens vam situar 5°C per sobre de la mitjana, un fet que posa de manifest el caràcter extraordinari d’aquest inici d’estiu.
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