365 Obrador s'instal·la a Olot malgrat algunes queixes locals
Durant els dies anteriors a la inauguració diversos carrers es van omplir de cartells amb el lema "menys cadenes, més comerç local"
Arnau Lara
Aquest dijous 365 Obrador va obrir el seu primer establiment a Olot, situat al número 20 del carrer Sant Rafel, un dels eixos comercials més antics i importants de la ciutat. 365 va obrir la seva primera cadena l'any 1999 a la Zona Franca de Barcelona, i des de llavors s'ha convertit en una de les cadenes de cafeteries més grans del territori, amb més de 220 locals.
Aquesta és la primera obertura a la Garrotxa per part de la cadena barcelonina, però ja compten amb almenys onze locals a les comarques gironines, sumant-se a la més recent de Palafrugell. La cafeteria va tenir una bona rebuda durant la seva inauguració, amb un gran nombre de visitants. Amb motiu de l'obertura, 365 Obrador va oferir un cafè o una barra de pa per persona durant la jornada inaugural. L'empresa comunica que tenen "la voluntat d'integrar-se en la vida quotidiana de la ciutat, esdevenint part del seu entorn comercial i social".
Algunes queixes veïnals
Aquesta obertura va portar queixes d'un sector del veïnat de la capital garrotxina, que recorda amb bons ulls l'episodi que va viure el municipi l'any 2005, quan un McDonald's es va veure obligat a tancar dos anys després de la seva obertura a causa d'una intensa campanya d’un grup d’entitats en contra de la possible massificació. El local que va ser reemplaçat per B-Crek, una empresa de menjar ràpid olotina que s'ha mantingut des de llavors.
Durant els dies anteriors a la recent inauguració, diversos carrers d'Olot es van omplir de cartells amb el lema "menys cadenes, més comerç local", i el logotip de 365 envoltat per un senyal de prohibició. Fins i tot el mateix local es va despertar amb aquests cartells penjats als aparadors el matí de la seva inauguració. Aquestes accions reivindicatives fetes per joves activistes del municipi, van recórrer les xarxes socials en l'àmbit local. Els mateixos joves han explicat els seus motius a Diari de Girona, al·legant que "aquestes empreses tenen una gran capacitat econòmica que els permet ocupar ubicacions privilegiades, desplaçant els petits comerços, que no poden competir en igualtat de condicions". "Ho considerem pervers" asseguraven. Malgrat això i la rebuda orgànica als carrers i les xarxes, els joves de "Defensem Olot" van intentar contactar amb figures reconegudes a la comarca per buscar suport, sense trobar-hi resposta.
Per la seva banda, la companyia 365 va donar com a positiva la inauguració i no ha volgut comentar res sobre l'empaperament del local, però han recalcat que els professionals d'aquesta nova botiga han estat seleccionats amb el suport del Mas les Mates, l'Àrea d'Ocupació de DinàmiG de l'Ajuntament d'Olot, i són residents a la mateixa ciutat. A més comenten que volen "que la nova botiga sigui un espai de trobada pels veïns" i que "aquesta col·laboració ha permès configurar un equip estretament vinculat a Olot i reflecteix la voluntat de 365 Obrador de contribuir al territori des de l'inici de la seva activitat".
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