Les falsificacions decomissades a les comarques de Girona es dupliquen i arriben a un màxim històric
Les forces policials van requisar 113.891 articles el 2025, un 126% més que l’any anterior i el tèxtil concentra gairebé nou de cada deu productes intervinguts
Les forces policials van intervenir durant el 2025 un total de 113.891 productes falsificats a la província de Girona, més del doble que els 50.443 requisats l’any anterior. Es tracta de la xifra més elevada de tota la sèrie publicada pel Ministeri de l’Interior, que comença l’any 2012, i supera també l’anterior màxim, registrat el 2023, quan es van decomissar 104.537 articles.
L’augment respecte del 2024 és de 63.448 productes, un 125,8% més. La dada situa el 2025 clarament per damunt dels registres dels darrers exercicis. L’any 2022 se’n van intervenir 56.833; el 2021, 27.616, i el 2020, 38.030. Fins ara, només el 2023 havia superat el llindar dels 100.000 articles falsificats requisats a les comarques gironines.
El rei, el tèxtil
El creixement s’explica principalment per l’increment de les falsificacions tèxtils. Durant el 2025 se’n van intervenir 100.102, davant de les 41.925 de l’any anterior. Això representa una pujada del 139% i suposa que gairebé nou de cada deu productes requisats a Girona eren peces tèxtils. Aquesta categoria concentra, per si sola, més del 91% de l’augment total registrat en un any.
A molta distància apareixen els articles de marroquineria i complements, amb 7.974 unitats, un 12% més que el 2024. Les intervencions de calçat es van disparar de 449 a 4.021 productes. També es van decomissar 1.187 objectes inclosos en altres categories, 309 joguines, 236 joies o rellotges, 61 productes de perfumeria o cosmètica i un article electrònic o de maquinària.
La major part de la mercaderia es va localitzar en establiments comercials, on els cossos policials van intervenir 67.660 productes, el 59,4% del total. La xifra gairebé duplica els 34.149 articles requisats en comerços durant el 2024. Els domicilis particulars van ser el segon punt d’intervenció, amb 26.233 objectes, mentre que l’any anterior no se n’hi havia comptabilitzat cap.
Més de 20.000 en un sol dispositiu
Un dels operatius que ajuda a entendre l’elevat volum de productes intervinguts durant el 2025 és el macrodispositiu contra el top manta desplegat a Roses a finals d’agost. Uns 250 agents dels Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i la Policia Local van requisar més de 20.000 productes falsificats, principalment roba, marroquineria i altres complements, amb un pes total superior a les set tones.
La intervenció va acabar amb un home detingut, considerat el responsable de l’organització que suposadament proveïa els venedors, i una vintena de persones investigades. L’operatiu va incloure escorcolls en domicilis, garatges i trasters pròxims al passeig de Santa Margarida, així com inspeccions de vehicles utilitzats per transportar el material.
Els més de 20.000 articles localitzats en aquesta única actuació equivalen a prop del 18% de totes les falsificacions intervingudes a la província durant l’any. El cas també mostra que els productes destinats al top manta no sempre es localitzen directament al passeig o en el moment de la venda, sinó que actualment la lluita policial es centra on s'emmagatzemen i poden ser requisats als habitatges, magatzems, garatges o vehicles des d’on es distribueixen.
Això podria explicar, almenys en part, que les estadístiques del Ministeri no comptabilitzin cap producte a Girona sota l’epígraf de venda ambulant il·legal. En canvi, atribueixen 10.373 articles a la venda ambulant legal, davant dels només 252 del 2024, i 9.625 a altres espais.
Més investigats
També va augmentar l’activitat policial relacionada amb aquests delictes. El Ministeri comptabilitza 89 fets coneguts contra la propietat industrial a Girona durant el 2025, un 25% més que els 71 de l’any anterior. D’aquests, se’n van esclarir 84.
El nombre de persones detingudes o investigades va passar de 67 a 105, un increment del 56,7%. La diferència entre el nombre de casos i el volum de productes mostra que una sola actuació policial pot comportar la intervenció de milers d’articles.
694 milions en falsificacions a l'Estat
En el conjunt d’Espanya, les forces policials van intervenir durant el 2025 7.349.839 productes falsificats, que haurien assolit al mercat un valor de 694 milions d’euros. També es van dur a terme 1.677 operacions, que van acabar amb 1.429 persones detingudes o investigades. Els articles requisats a Girona representen aproximadament l’1,5% del total estatal.
L’increment gironí, del 125,8%, va ser molt superior al registrat al conjunt de l’Estat. A Espanya es va passar dels 6,18 milions de productes decomissats el 2024 als 7,35 milions del 2025, una pujada de prop del 19%.
El perfil de la mercaderia també és diferent. Mentre que a Girona el tèxtil concentra el 87,9% dels articles, al conjunt estatal el principal sector va ser el de les begudes i els comestibles, amb un 26,5%, seguit de la marroquineria i els complements, amb un 12,7%, i del tèxtil, amb un 6,3%.
L’Oficina Espanyola de Patents i Marques adverteix que aquestes activitats perjudiquen les empreses que comercialitzen productes legítims, destrueixen llocs de treball i poden comportar riscos per a la salut, perquè els articles falsificats eludeixen els controls de qualitat i les normes de fabricació. El Ministeri de l'Interior també assenyala que la vulneració dels drets de propietat industrial està sovint controlada per xarxes criminals i vinculada a altres activitats delictives.
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