El Govern donarà suport als ajuntaments petits per accedir a fons europeus
El conseller Jaume Duch ha presentat a Girona el nou servei que ajudarà l’administració local a obtenir finançament de la Comissió Europea
El Departament d’Unió Europea i Acció Exterior ha engegat un pla de govern perquè els consistoris puguin accedir a fons europeus. Ho farà a través d’un equip especialitzat que ja està operatiu i busca assessorar ajuntaments d’arreu del país, especialment els de menys de 20.000 habitants, per aconseguir finançament directe de la Comissió Europea.
Durant la presentació d'aquest programa a Girona, el conseller Jaume Duch ha parlat de les traves que es troben els consistoris més petits: «Normalment aquells ajuntaments que tenen més dificultats no tenen tècnics especialitzats o el suport necessari per acudir a aquest tipus de programes. La responsabilitat del Govern és posar les eines necessàries perquè cap municipi deixi passar aquestes oportunitats per manca de recursos o de capacitat tècnica». Per això es vol ajudar l'administració local a presentar els seus projectes: la idea és que hi hagi un acompanyament durant tot el procés des de la idea inicial, la redacció de la proposta, la cerca de socis, la presentació, l’execució i la justificació.
Duch ha assenyalat que la creació del programa respon al fet que la participació municipal en programes de gestió directa de la Comissió Europea és especialment limitada: representa menys del 3% del total captat per entitats catalanes. «Aquest programa s'ha posat en marxa perquè durant aquest any i mig que hem tingut converses amb alcaldes i alcaldesses d'arreu de Catalunya hem arribat a la conclusió que els ajuntaments mitjans i petits són els que veuen Europa amb més distància», ha dit el conseller. A més, hi ha una elevada concentració territorial dels projectes finançats amb aquests fons a la regió metropolitana de Barcelona.
El conseller ha explicat que aquests fons als quals poden accedir els ajuntaments inclouen projectes de patrimoni històric i cultural, polítiques socials, científiques, de joventut, d’infraestructures... També serveis directes als ciutadans o d'acompanyament a l'hora d'aplicar polítiques europees. En aquest sentit, ha assegurat que hi ha moltes opcions obertes a entitats municipals petites. «Les comarques gironines teniu potencial en àmbits clau com la transició verda, la cohesió social, la innovació, la digitalització, l’economia blava, el patrimoni o la cooperació transfronterera; amb el suport adequat, els municipis podeu competir i guanyar projectes europeus de gestió directa», ha afegit.
Duch també ha destacat que aquesta iniciativa forma part d’un esquema molt més ampli que és la internacionalització dels ajuntaments catalans. «Catalunya és un país proeuropeu però sempre hi ha la queixa que Europa queda lluny. El Govern ha de fer d'intermediari però aquest paper també el poden fer els ajuntaments apropant les decisions europees al conjunt de la ciutadania» ha conclòs.
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