Hipra treballa per desenvolupar vacunes en només 100 dies davant de noves pandèmies
La farmacèutica gironina participa en diversos projectes europeus per reforçar la producció de vaccins al continent i reduir la dependència de tercers
Hipra participa en un projecte europeu que pretén reduir a només 100 dies el temps necessari per desenvolupar vacunes i altres productes biològics davant de noves pandèmies o emergències sanitàries. La iniciativa, anomenada SPEEDCELL, forma part de l’estratègia de la companyia gironina per reforçar la capacitat de resposta d’Europa i evitar que el continent depengui de fabricants de tercers països.
La farmacèutica ha presentat aquest i altres projectes europeus al conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, durant una visita al nou Campus Hipra d’Aiguaviva, inaugurat el setembre passat. El conseller ha conegut aquest dilluns les instal·lacions de recerca, desenvolupament i producció, així com el control que exerceix la companyia sobre tota la cadena de valor, des de la investigació fins a la distribució.
El projecte SPEEDCELL busca accelerar el desenvolupament i la producció de vacunes i productes biològics quan aparegui una nova amenaça sanitària. L’objectiu dels 100 dies respon a la necessitat de disposar d’una capacitat de reacció molt més ràpida que la que hi havia a Europa abans de la pandèmia de la covid-19.
Hipra també forma part d’EU FAB, un programa de l’Autoritat Europea de Preparació i Resposta davant d’Emergències Sanitàries de la Comissió Europea. La companyia és un dels quatre fabricants europeus seleccionats per mantenir preparada la capacitat industrial necessària per produir vacunes en cas d’una nova emergència.
La farmacèutica defensa que Europa ha de reforçar la seva autonomia productiva i reduir la dependència exterior en la fabricació de vacunes i altres productes sanitaris. Segons va traslladar al conseller, aquesta necessitat es va fer evident durant la pandèmia i ha adquirit encara més importància davant de l’actual context geopolític.
Una vacuna contra el virus del Nil Occidental
Entre els projectes que Hipra desenvolupa amb participació europea també hi ha LWNVIVAT, centrat en la investigació d’una vacuna per a humans contra el virus del Nil Occidental. Es tracta d’una malaltia zoonòtica transmesa principalment per mosquits per a la qual actualment no hi ha cap vacuna humana.
En l’àmbit de la salut animal, la companyia participa en el projecte VAX4ASF, que té com a objectiu desenvolupar i avaluar vacunes contra la pesta porcina africana. La iniciativa vol millorar la prevenció i el control d’aquesta malaltia a Europa, així com reforçar la sanitat animal i la seguretat alimentària.
Hipra també ha exposat al conseller la necessitat d’enfortir el sector primari europeu davant de reptes com el relleu generacional, la transició cap a models de producció més sostenibles i la millora del benestar animal. La companyia defensa que la vacunació veterinària permet reduir la incidència de malalties, limitar els costos de producció i millorar la competitivitat del sector ramader.
Durant la visita, Duch ha destacat la contribució de la farmacèutica gironina a l’autonomia estratègica d’Europa. «Hipra és un exemple del que representen les empreses catalanes al món: innovació, ambició i compromís», ha afirmat el conseller, que ha remarcat la capacitat de la companyia per liderar solucions sanitàries a escala europea i internacional.
Hipra va desenvolupar la primera vacuna contra la covid-19 creada i fabricada íntegrament a Espanya i una de les primeres produïdes completament a Europa. La companyia atribueix aquesta fita al coneixement acumulat durant més de cinquanta anys en el desenvolupament de vacunes veterinàries i a la seva aposta per l’enfocament One Health, que integra la salut humana, animal i ambiental.
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