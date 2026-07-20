L’hospital Santa Caterina permet que els progenitors estiguin amb els nadons ingressats fins i tot quan estan dins la incubadora
El nou protocol vol reforçar el vincle afectiu, reduir l'estrès familiar i facilitar la lactància materna
L'hospital Santa Caterina ha posat en marxa un nou protocol d'acompanyament neonatal que permet que les mares puguin estar al costat dels seus nadons quan aquests necessiten ingrés a la Unitat Neonatal, inclosos els casos en què requereixen una incubadora. Aquesta iniciativa situa el centre com un referent en l'atenció neonatal humanitzada i centrada en la família.
Tradicionalment, l'ingrés d'un nounat a Neonatologia ha comportat sovint una separació física de la mare durant les primeres hores o dies de vida. Ara, l'hospital Santa Caterina fa un pas endavant per minimitzar aquesta situació i preservar la proximitat entre mare i nadó sempre que les condicions clíniques ho permetin.
L'evidència científica demostra que el vincle entre la mare i el nounat comença durant la gestació i es consolida especialment durant les primeres hores i dies després del naixement. Quan una complicació obliga a separar-los, aquest procés es pot veure alterat, amb un impacte emocional important per a les famílies i dificultats afegides en l'establiment de la lactància materna.
Per aquest motiu, el nou model assistencial promou el contacte precoç i continuat entre mare i nadó, afavoreix el contacte pell amb pell sempre que sigui possible i reforça la participació activa de les famílies en les cures del nounat. L'objectiu és entendre la mare i el nadó com una unitat inseparable, també en aquelles situacions en què el recent nascut necessita atenció especialitzada.
A més dels beneficis per al desenvolupament emocional del nounat, aquest model contribueix a reduir l'estrès i l'angoixa que sovint experimenten els progenitors davant un ingrés neonatal. El protocol també facilita l'acompanyament emocional i fomenta una comunicació estreta entre les famílies i els professionals sanitaris.
La iniciativa s'emmarca dins l'aposta de l'hospital Santa Caterina per la humanització de l'assistència sanitària i per una atenció cada vegada més respectuosa amb les necessitats emocionals i afectives dels pacients i les seves famílies. Amb aquest nou protocol, el centre reforça el compromís de posar les persones al centre de l'atenció, garantint que, fins i tot en moments de vulnerabilitat, el naixement continuï sent una experiència viscuda en família.
Quan un nadó necessita una incubadora, la prioritat és la seva salut. Però també ho és preservar el vincle amb la seva mare. Amb aquest nou model volem evitar separacions innecessàries i afavorir que els progenitors i els i nadons puguin continuar junts des del primer moment.
Una atenció més propera
Aquest nou protocol se suma al que l'hospital Santa Caterina va posar en marxa fa un any, que permet que el nadó pugui romandre amb la mare quan aquesta ha d'ingressar a la Unitat de Cures Intensives (UCI) després del part. Amb aquesta mesura, el centre reforça el seu model d'atenció centrat en la família, garantint el contacte entre mare i nadó sempre que la situació clínica de tots dos ho permeti.
L'objectiu és preservar el vincle afectiu des dels primers moments de vida, fins i tot en situacions que requereixen una atenció especialitzada, ja sigui per l'ingrés del nounat a la Unitat Neonatal o de la mare a l'UCI. Aquest contacte precoç contribueix al benestar del nadó i també ajuda a reduir l'estrès i l'ansietat de la mare, factors que afavoreixen una millor recuperació.
En aquesta mateixa línia de millora de l'atenció, l'hospital Santa Caterina ha incorporat recentment 12 nous bressols a l'àrea de maternitat. Més moderns, confortables i reclinables, s'han adquirit gràcies a les aportacions recollides durant la campanya de mecenatge de Nadal.
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