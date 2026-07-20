L'ACA atorga 1,9 milions d'euros en ajuts per al manteniment de rius urbans a Girona
Es faran un total de 116 actuacions que tenen com a objectiu reduir els riscos d'inundació
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) destinarà 1,9 milions d'euros en ajuts per al manteniment i conservació de lleres en zona urbana a la província de Girona. L'objectiu és reduir els riscos d'inundació a partir d'actuacions com la retirada de vegetació invasora o la redistribució de graves i sediments que puguin suposar un obstacle al pas de l'aigua.
En total es faran 116 actuacions en diversos municipis gironins. Destaquen els ajuts per al riu Ridaura a Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró, el riu Muga a Sant Llorenç de la Muga i el Daró a la Bisbal d'Empordà amb un import d'entre 75.000 i 80.000 euros per a cadascun. Els segueixen el rec del Mal Pas a Figueres, la riera Seca a Cassà de la Selva i la riera de Molins a Calonge i Sant Antoni amb un ajut d'entre 60.000 i 70.000 euros en cada cas. Altres municipis beneficiats seran Sant Pere Pescador, Palamós, Llançà, Riudellots de la Selva, Santa Llogaia d'Àlguema o Ripoll amb unes dotacions que van dels 40.000 als 55.000 euros.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat que "aquest plantejament descentralitza la gestió i dona als municipis la capacitat d’actuar ràpidament en els trams que ho necessitin, evitant demores administratives i reforçant la seguretat davant possibles episodis d’inundació". A més, es preveu un manteniment addicional durant dos anys per garantir l’eficàcia de les actuacions.
Segons el Govern, la línia d’ajuts s’ha dissenyat per garantir "una gestió àgil i eficient". Es preveu així un model que facilita la intervenció immediata mitjançant dues modalitats: execució directa per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, que assumeix la gestió i el cost de les actuacions o execució per part dels ens locals, amb finançament de l’ACA fins al 100% de les despeses subvencionables.
Girona és la segona província on es destinaran més diners, només per darrere de Barcelona. En el conjunt de Catalunya, l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros per al desenvolupament d’un total de 384 ajuts que permetran l'adequació de més de 266 quilòmetres de lleres fluvials. El Departament de Territori ha destacat que en els darrers dos anys l’ACA ha convocat un total de sis línies d’ajuts per a reduir el risc d’inundacions, amb una inversió superior als 41 milions d’euros.
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