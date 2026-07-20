Les «noves pobreses» s'estan consolidant a Girona segons el Banc dels Aliments
L'entitat va atendre 27.021 persones durant el 2025, va distribuir més de dos milions de quilos d'aliments i reclama abordar les causes de la vulnerabilitat més enllà de l'emergència alimentària
El Banc dels Aliments de les Comarques de Girona alerta que la pobresa ha canviat de rostre i que les «noves pobreses» s'estan consolidant com una realitat estructural al país. Persones amb feina que no arriben a final de mes, famílies ofegades pel cost de l'habitatge, gent gran que viu sola, joves en situació de precarietat o persones sense llar formen part, cada vegada més, dels perfils que necessiten suport alimentari. Aquest és un dels principals missatges que recull la Memòria 2025, presentada avui per la fundació, que durant el darrer any va donar suport a 27.021 persones a través de 89 entitats socials de les comarques gironines i va gestionar 2.021.043 quilos d'aliments.
El Banc adverteix que la pobresa actual ja no pot entendre's únicament com una manca d'ingressos. L'encariment dels aliments, la dificultat per accedir a un habitatge digne, la precarietat laboral, la salut mental, la soledat o l'exclusió social estan configurant noves situacions de vulnerabilitat que afecten un nombre creixent de persones. L’entitat recorda que gairebé la meitat de la població catalana afirma tenir dificultats per arribar a final de mes i que una de cada quatre persones es troba en risc de pobresa o exclusió social. "La pobresa alimentària és només la punta de l'iceberg. Darrere hi ha problemes molt més profunds que requereixen una resposta conjunta de les administracions, les entitats socials i tota la societat", afirma la presidenta del Banc dels Aliments de Girona, Carme Casacuberta.
En la mateixa línia, el director executiu, Albert Riera, assegura que "el Banc dels Aliments ha iniciat una nova etapa per deixar de ser únicament un distribuïdor d'aliments i convertir-se en una organització capaç de prevenir, sensibilitzar i incidir sobre les causes de la pobresa".
Dos milions de quilos d'aliments per garantir una alimentació digna Durant el 2025
El Banc dels Aliments de Girona va gestionar més de dos milions de quilos d'aliments, amb un valor estimat superior als 6,4 milions d'euros. La major part dels aliments provenien de l'aprofitament alimentari, les donacions d'empreses agroalimentàries, la recuperació de minves dels supermercats i les compres directes que l'entitat ha hagut d'incrementar per garantir una cistella bàsica equilibrada.
Les minves recuperades dels supermercats van assolir un màxim històric amb 597.584 quilos, mentre que les 103 empreses agroalimentàries col·laboradores van aportar 565.753 quilos d'aliments. També es van recuperar més de 302.000 quilos de fruita i verdura procedents dels programes FEGA-SERMA.
Pel que fa als productes distribuïts, la fruita representa el principal volum dels aliments entregats, seguida de la llet, les verdures, els iogurts, la pasta, l'oli, els ous, els llegums i l'arròs.
Distribució per comarques
La comarca del Gironès lidera el rànquing de persones ateses de la província amb 9.682 persones, seguida de les comarques de la Selva amb 6.864, l’Alt Empordà amb 4.413, el Baix Empordà amb 2.830, la Garrotxa amb 2.450, el Ropollès i la Cerdanya amb 677 i el Pla de L'Estany amb 105. La comarca del Gironès és també on hi ha més entitats socials col·laboradores amb un total de 39 de les 89 de la demarcació.
Del repartiment a la transformació social
La Memòria també reflecteix el canvi de model que està impulsant la fundació. El 2025 ha estat l'any de la renovació de la identitat corporativa, del nou web, dels nous canals de comunicació i de la consolidació del projecte Bon Profit!, una iniciativa que vol promoure hàbits de consum responsables a través de campanyes de sensibilització, escoles, xarxes socials i activitats educatives. "Hem invertit de manera decidida en comunicació perquè la societat ens identifiqui pel que som realment: una organització que treballa tot l’any contra el malbaratament i la pobresa alimentària, i no només els responsables del Gran Recapte", apunta la presidenta de l'entitat.
Aquesta transformació conviu amb altres campanyes solidàries de l'entitat. El Gran Recapte 2025 va permetre recollir més de 153.000 quilos d'aliments, estabilitzant les xifres després d'uns anys de descens, i va mobilitzar milers de voluntaris, empreses, centres educatius i institucions de tot el territori. Actualment, el Banc dels Aliments compta amb 79 voluntaris estables, col·labora amb 89 entitats socials, treballa amb 103 empreses agroalimentàries i 9 cadenes de distribució.
El Banc dels Aliments conclou que la lluita contra la pobresa alimentària no es pot limitar a repartir aliments. Per aquest motiu, fa una crida a reforçar les polítiques públiques, el compromís empresarial i la implicació ciutadana per donar resposta a unes noves formes de vulnerabilitat que, lluny de ser conjunturals, amenacen de cronificar-se.
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- Mar Coll, investigadora de la Universitat Pompeu Fabra: 'El canvi climàtic no afecta igual els nens que les persones grans
- Els veïns de les Gavarres després de l'incendi: «Fa por tornar-hi, però aquí tinc la meva vida»
- Per què no hi ha meduses aquest estiu?
- Vol vendre el seu pis i descobreix un embargament perquè l’han confós amb una altra persona
- Un incendi crema una granja d'Aiguaviva i obliga a mobilitzar deu dotacions dels Bombers
- Olot, entre Figueres i Girona
- Necrològiques del 19 de juliol de 2026