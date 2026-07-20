Mor un home de 47 anys en caure per un talús de deu metres a Olot
Els serveis d’emergències no van poder salvar-li la vida malgrat les maniobres de reanimació
Un home de 47 anys va morir diumenge al vespre a Olot després de caure per un talús d’uns deu metres a la zona de la font de Cal Soc, al barri de Sant Roc.
El succés es va produir pels volts de dos quarts de vuit del vespre en aquest entorn rural situat a prop del carril bici al sud-oest de la ciutat. Els serveis d’emergències van rebre l’avís de la caiguda i van mobilitzar efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), la Policia Municipal d’Olot i els Mossos d’Esquadra.
La víctima va patir un fort cop al cap arran de la caiguda. Els sanitaris van intentar reanimar-la, però les maniobres de reanimació no van prosperar i l’home va morir al mateix lloc dels fets.
Els Mossos d’Esquadra van obrir diligències per aclarir les circumstàncies del succés. Segons les investigacions, l’home es trobava assegut en aquesta zona quan va precipitar-se pel talús.
Des del cos policial assenyalen que tot apunta que es va tractar d’una caiguda accidental.
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