La Diputació de Girona aprova destinar un milió d'euros addicional per pal·liar els danys dels temporals
La institució també ha aprovat una moció de suport als bombers voluntaris en la qual es reclama unes condicions més dignes
La Diputació de Girona ha aprovat en el ple d'aquest dimarts destinar un milió d’euros addicional a ajudar els ajuntaments a afrontar les despeses extraordinàries provocades pels episodis de pluges i llevantades registrats des del desembre del 2025.
Les subvencions serviran per reparar els danys causats en carrers, camins, equipaments i instal·lacions municipals. Entre els fenòmens que han afectat les comarques gironines hi ha el temporal Harry, que va provocar nombroses incidències.
El mes de maig, la Diputació ja va concedir 932.508 euros a 24 ajuntaments, amb un màxim de 70.000 euros per municipi. D’aquesta quantitat, 450.499 euros es van destinar a reparacions i manteniment, i 482.008 euros, a inversions.
Durant el segon trimestre de l’any, la institució ha rebut unes trenta noves sol·licituds, per un import total aproximat d’un milió d’euros. El suplement de crèdit permetrà atendre aquestes peticions i les que es puguin presentar fins al 30 de setembre.
Suport unànime als bombers voluntaris
La Diputació també ha aprovat una moció de suport als bombers voluntaris en la qual es reclama unes condicions més dignes. El text, que ha rebut el suport de tots els grups, destaca que aquest col·lectiu és essencial per al sistema públic d’emergències, sobretot en territoris com les comarques gironines on hi ha molta superfície forestal i població dispersa.
En la moció es destaca que els bombers voluntaris intervenen en tota mena d’emergències, assumeixen els mateixos riscos i desenvolupen tasques similars a les dels bombers professionals però la seva realitat és "profundament precària". Remarca que la seguretat pública no pot dependre únicament de la vocació dels integrants del cos, especialment en un context de més incendis forestals i fenòmens meteorològics extrems.
Per això, la Diputació reclama a la Generalitat que reconegui drets laborals bàsics als bombers voluntaris, garanteixi la cobertura de la Seguretat Social i l’assistència sanitària, millori la prevenció de riscos laborals i revisi les compensacions econòmiques.
També demana que s’obri una mesa de negociació amb els representants del col·lectiu i que es fixi un calendari concret de reformes per posar fi a la seva situació de precarietat. Els acords es traslladaran al Departament d’Interior, al Parlament de Catalunya i a les associacions representatives dels bombers voluntaris.
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