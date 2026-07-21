Els Museus de Banyoles reben més de 23.000 visites escolars
L'Ajuntament la considera una xifra molt positiva, tenint en compte que encara no s’ha ofert la possibilitat de fer visites escolars al totalment renovat Museu Arqueològic ni al nou Centre d’Art
Els Museus de Banyoles han tancat el curs escolar 2025-2026 amb un total de 23.488 visites escolars, una xifra que l'Ajuntament considera destacada, tenint en compte que durant el curs passat encara no estaven activades les visites escolars al Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (MACB) ni al Centre d’Art de Banyoles – Col·lecció Gimferrer, equipaments que van obrir el desembre de 2025 i el passat mes de març, respectivament.
Pràcticament, 23.500 infants i joves han visitat i participat en les activitats escolars que els Museus de Banyoles programen cada curs perquè els centres educatius puguin conèixer el Museu Darder, el poblat neolític de la Draga i el Monestir de Sant Esteve.
Miquel Cuenca, regidor de Cultura, patrimoni cultural i festes destaca que “la vessant educativa és un dels pilars dels Museus de Banyoles, i per això aquestes dades són un indicador fonamental per constatar que anem per bon camí”. Si bé durant aquest curs encara no s’ha ofert la possibilitat de visitar el MACB, la gran majoria de visites (22.977) se les emporten les activitats programades des d’aquest equipament, que són les relacionades amb el parc neolític de la Draga i el Monestir de Sant Esteve. Entre les activitats proposades les que més demanda han tingut han estat les següents: ‘Avui fem de neolítics’, amb 11.484 visites; ‘Eines i foc al poblat neolític’, amb 5.691 visitants; i ‘Artesans de l’argila’ amb 2.193 visites.
Per altra banda, el Museu Darder de Banyoles, espai que conté col·leccions d’història natural i una part dedicada a explicar el fenomen hidrogeològic de la conca lacustre de l’Estany de Banyoles, va rebre un total de 511 visites escolars. Amb el Museu Arqueològic i el Centre d’Art en marxa, des dels serveis educatius de Banyoles ja han planificat la proposta de continguts i activitats per tal que els centres educatius els puguin incorporar en el seu calendari de sortides.
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