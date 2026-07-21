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Enxampen una jove en patinet amb 190 pastilles d’MDMA i cocaïna a Olot

Els Mossos van aturar la jove quan circulava després de sortir dels voltants d’una fàbrica ocupada

Les pastilles MDMA amb símbol de bitcoin.

Les pastilles MDMA amb símbol de bitcoin. / Mossos d'Esquadra

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Eva Batlle

Eva Batlle

Olot

Els Mossos d’Esquadra han detingut una jove de 22 anys a Olot per tràfic de drogues després d’enxampar-la mentre circulava amb patinet amb 190 pastilles d’MDMA o èxtasi- i 52,4 grams de cocaïna dins d’una motxilla penjada del manillar.

Els fets van tenir lloc el 18 de juliol, cap a un quart de vuit del vespre, quan una patrulla de paisà de la comissaria d’Olot feia tasques de prevenció. Els agents van veure la jove marxar amb patinet de davant d’una fàbrica ocupada i van sospitar que podia haver fet alguna transacció relacionada amb el tràfic de substàncies estupefaents.

La patrulla la va interceptar quan es dirigia cap al centre d’Olot. En escorcollar la motxilla que duia, els agents hi van trobar 97 pastilles d’MDMA amb forma de cara de mico, 93 més amb el símbol del Bitcoin i 52,4 grams de cocaïna.

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La jove, que no tenia antecedents, va quedar detinguda com a presumpta autora d’un delicte contra la salut pública. El 20 de juliol va passar a disposició del jutjat de guàrdia d’Olot.

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