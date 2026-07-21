El Govern obre un segon termini d'al·legacions al Plater davant les dificultats municipals
La decisió s'ha pres després que alguns ajuntaments hagin demanat més temps per complir amb els calendaris previstos
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha acordat amb la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i amb l'Associació Catalana de Municipis (ACM) obrir un segon termini d'al·legacions per al Pla territorial sectorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica (Plater).
La decisió s'ha pres després que alguns municipis hagin manifestat les dificultats per complir els calendaris previstos pel que fa a la presentació de dubtes o propostes. El nou període s'activarà un cop resoltes les al·legacions del procés actual d'informació pública i incorporades les considerades viables al pla.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que la decisió "és una mostra més de la voluntat de diàleg i de consens amb la qual el Govern ha afrontat l’elaboració del pla". "Fins ara ja havíem posat diferents eines i instruments a disposició del món local perquè adaptin els resultats preliminars del Plater a la seva realitat. Tenint en compte que els usos del sòl són un tema molt sensible per als ajuntaments, els reforcem amb un nou espai de participació" ha afirmat.
És una mostra més de la voluntat de diàleg i de consens amb la qual el Govern ha afrontat l’elaboració del pla
Per la seva banda, el vicepresident de l'FMC, Òscar Sendra, ha valorat positivament l'ampliació del termini que des de la federació ja havien demanat fa unes setmanes: "Els ajuntaments havien posat de manifest les dificultats per complir els calendaris previstos a causa de la manca de recursos humans i tècnics especialitzats necessaris per analitzar la proposta. Es tracta d'una situació que afecta especialment els municipis de dimensions més reduïdes" ha dit.
En la mateixa línia, la presidenta de l’ACM, Meritxell Budó, ha recordat que amb aquest acord "tindrem una nova proposta i el Govern podrà incorporar el parer municipal amb la inclusió de les al·legacions". Budó ha dit que la transició energètica "només serà un èxit si es construeix amb consens institucional i territorial", i ha afirmat que aquest acord "és un pas important per avançar cap a un model de renovables ordenat, pactat amb el territori i al servei del país".
Les entitats continuen la batalla
Precisament la Unió de Pagesos ha exigit la nul·litat del Plater aquest dimarts i ha reclamat "tornar a la casella de sortida" per impulsar un projecte que protegeixi l'espai agrari. El sindicat sosté que el pla actual és una "aberració" perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya, no prioritza la instal·lació d'energies renovables en sòls artificialitzats o zones urbanitzades i posa en risc la sobirania alimentària del país. El plec d'al·legacions del sindicat té una vuitantena de pàgines i n'han fet una versió més reduïda perquè s'hi puguin sumar altres entitats, particulars i pagesos afectats.
Per altra banda, l'entitat mediambientalista Ecologistes en Acció ha indicat també aquest dimarts en un comunicat que ha presentat al·legacions al Plater i ha considerat "greu" la poca planificació que s'ha tingut fins ara en el desplegament d'energies renovables a Catalunya. Així, l'organització veu la necessitat de tenir un pla que ordeni les instal·lacions i subratllen la importància "crucial" que té la protecció del territori natural i agrari.
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