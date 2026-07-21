El gestor cultural Jordi Sellas serà el pregoner de les Festes del Tura 2026
Nascut a Olot, s'ha especialitzat en la creació de grans experiències culturals i espectacles que uneixen art i tecnologia
El periodista, productor i gestor cultural Jordi Sellas serà l’encarregat d’obrir les Festes del Tura 2026. Especialitzat en la creació de grans experiències culturals i espectacles que uneixen art i tecnologia, Sellas inaugurarà la festa major d'Olot el 4 de setembre a les 21h al balcó de l'Ajuntament. El consistori ha anunciat que el proper dimarts 28 de juliol es farà públic el cartell i la programació en un acte a la plaça Clarà.
Nascut a Olot l’any 1977 va estudiar a l'Escola Petit Plançó i a l'Institut Montsacopa. Els seus inicis professionals van ser a Ràdio Olot, on va participar en tota mena de programes, especialment en el magazín esportiu “El Toc Final”. També va començar la seva trajectòria televisiva a Olot Televisió, abans de fer el salt als mitjans nacionals.
Posteriorment va presentar durant deu anys el programa “Generació Digital” a Catalunya Ràdio i TV3, dedicat al món de la tecnologia, els videojocs i la cultura digital. Al llarg dels anys també ha estat col·laborador habitual de programes a RAC1 i Catalunya Ràdio.
És fundador i director artístic dels centres d'arts digitals IDEAL Barcelona, Bombas Gens Centre d'Arts Digitals de València i MAD Madrid Artes Digitales, així com soci fundador de Layers of Reality, un dels estudis europeus de referència en experiències immersives, i de la productora teatral Nostromo Live.
Ha creat i impulsat algunes de les experiències immersives de més èxit dels darrers anys, entre les quals “Dalí Cibernètic”, “Frida Kahlo. The Life of an Icon”, “Jules Verne 200”, “Leonardo vs. Michelangelo”, “Els últims dies de Pompeia”, “Tutankamon” o “Tomorrowland Immersive”. Les seves produccions s'han pogut veure en més de cinquanta ciutats dels cinc continents i acumulen més de deu milions de visitants arreu del món.
En l'àmbit de les arts escèniques ha estat productor d'espectacles com “La Jaula de las Locas”, ”Cantando bajo la lluvia”, ”Pares Normals”, ”The Producers”, ”La tienda de los horrores”, ”Next to Normal” i altres grans produccions teatrals.
Malgrat desenvolupar bona part de la seva activitat entre Barcelona i projectes internacionals, l'Ajuntament diu que continua mantenint un vincle molt estret amb la Garrotxa. Actualment és president de la Fundació RCR Bunka, impulsada per RCR Arquitectes, "amb vocació de projectar internacionalment la creativitat, el paisatge i els valors culturals d'Olot i de la comarca".
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