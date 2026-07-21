L'Estat declara l'emergència de les obres de reparació del talús de la N-260 a Sant Joan de les Abadesses
El març hi va haver una esllavissada amb un conductor ferit i des de llavors la via té restriccions per les obres
El Consell de Ministres ha declarat l'emergència de les obres de reparació del talús de Ribamala, a l'N-260 a Sant Joan de les Abadesses, que costaran més de 2 milions d'euros. El 6 de març passat un conductor va quedar ferit greu en quedar atrapat per una esllavissada en aquest punt, situat al quilòmetre 111. Amb aquesta declaració es vol agilitzar uns treballs que obliguen a la restricció del pas amb un sol sentit de circulació. Els informes tècnics van constatar que la causa del despreniment va ser l'alliberament d'una placa rocosa arran de les pluges abundants de l'hivern. Amb aquests treballs es vol reduir de forma immediata "el risc" de despreniments mentre es treballa en una solució futura com és la modificació de traçat.
L’obra afecta un tram de 340 m, al km 111 de la via, que discorre encaixonat entre el riu Ter i un talús rocós natural. S'inclouen els treballs previs per iniciar les obres d'estabilització, el sanejament del talús i reposició dels elements de protecció existents, instal·lació de malla de cables i un sistema d'ordenació del tràfic mentre durin els treballs.
L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses va informar fa unes setmanes que la previsió que hi havia és que els treballs finalitzessin a la tardor.
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